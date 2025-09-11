Retotalização em Barroquinha: vereadores são diplomados pelo TRE

Vereadores Adriana Fernandes dos Santos, Rildo Eduardo Veras Gouveia e Mercedes Izquierdo Nóbrega possam para foto com o juiz Francisco de Paulo Queiroz Bernardino Júnior na diplomação / Crédito: Divulgação TRE-CE

Por determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), foi realizada nesta quinta-feira, 11, a retotalização dos votos para vereador da eleição de 2024 do município Barroquinha, distante 384 km de Fortaleza. A ação foi realizada pelo juiz Francisco de Paulo Queiroz Bernardino Júnior, da 108ª Zona Eleitoral.

Após o reprocessamento, houve alteração na lista de eleitos para a Câmara Municipal. A medida foi tomada após uma ação de investigação judicial wleitoral (Aije) movida pela coligação de oposição “Barroquinha Meu Amor” formada por PT, PCdoB e PV.



Desvio de recursos Segundo o pedido da coligação “Barroquinha Meu Amor” (PT, PCdoB e PV) houve abuso de poder político e econômico por parte dos vereadores do PSD, que foram cassados por irregularidades na utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

De acordo com a denúncia, valores que deveriam ser destinados a candidaturas femininas e de pessoas negras foram desviados para outros candidatos que não se enquadravam nesses grupos sociais.

Segundo o promotor Francisco Handerson Miranda Gomes, da 108ª Zona Eleitoral, os recursos destinados às candidatas foram transferidos irregularmente para um candidato do sexo masculino.

