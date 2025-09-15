Onde Bolsonaro cumprirá pena? Veja possíveis locais para prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão por conspiração golpista. Former Brazilian President (2019-2022) Jair Bolsonaro leaves the DF Star hospital in Brasilia on September 14, 2025, after undergoing a series of medical examinations, as he remains under house arrest. Brazil's Supreme Court on September 11 sentenced firebrand ex-president Jair Bolsonaro to 27 years in prison for coup plotting at the end of a landmark trial that divided the nation and drew US fury. (Photo by Sergio Lima / AFP) / Crédito: SERGIO LIMA / AFP

Com uma pena de 27 anos e três meses de prisão em regime inicialmente fechado, Jair Bolsonaro (PL) é o quarto ex-presidente condenado à prisão desde a redemocratização. A decisão, no entanto, abre um novo debate: onde Bolsonaro deverá cumprir a pena? Assim como os outros ex-presidentes, Bolsonaro dispõe de alguns locais possíveis para cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Os exemplos anteriores variam: Fernando Collor de Melo cumpre prisão domiciliar em Maceió; Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permaneceu em uma cela especial da Polícia Federal, em Curitiba; enquanto Michel Temer (MDB) foi detido em dependências da PF no Rio e em São Paulo.

No caso de Bolsonaro, os cenários possíveis incluem a manutenção da prisão em casa, a transferência para uma unidade da PF ou até mesmo uma ida para o Complexo Penitenciário da Papuda ou para o Comando Militar do Planalto, ambos em Brasília. Lula (2018-2019) Lula deixando a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba após ser solto, em 2019. Crédito: HENRY MILLEO / AFP Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá, no âmbito da Operação Lava Jato. O petista havia sido condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Anos depois, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou essas condenações por entender que Lula não teve seus direitos respeitados ao longo dos processos conduzidos pelo então juiz Sergio Moro, hoje senador da República pelo União Brasil. Lula passou 580 dias isolado em uma cela especial de 15m² na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A cela era equipada com cama de solteiro, armário e banheiro próprio.

Michel Temer também chegou a ser preso duas vezes, em 2019, acusado de corrupção em contratos da Eletronuclear. Na primeira ocasião, permaneceu quatro dias em uma sala na sede da PF no Rio de Janeiro, com cama, ar-condicionado e banheiro exclusivo. Temer voltaria a ser preso em maio, após o habeas corpus ser revogado pelo colegiado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). Ele ficou em cela especial na Superintendência da PF em São Paulo, mas foi liberado cinco dias depois, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O inquérito que levou à prisão de Temer investigava se licitações para construção da usina nuclear Angra 3 teriam sido fraudadas para favorecer empresas de AF Consult e Argeplan, esta última do coronel João Baptista Lima Filho, amigo de longa data de Temer preso na mesma operação.

Fernando Collor (2025) ￼EX-PRESIDENTE foi condenado Crédito: ANDRESSA ANHOLETE/AFP Collor está detido desde abril deste ano. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, após esgotados os recursos no processo no qual o ex-presidente foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, relacionados a um esquema de fraudes na BR Distribuidora. A operação foi decorrente da Lava Jato. A condenação impõe uma pena de oito anos e dez meses, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Collor foi encaminhado a uma cela individual no presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, de Maceió. Cinco dias depois, porém, Moraes atendeu um pedido da defesa e determinou que Collor cumprisse sua pena em prisão domiciliar.