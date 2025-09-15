Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comissão aprova uso da Lei Rouanet para produções com idosos

Comissão aprova incentivos da Lei Rouanet para produções culturais com participação de idosos

Texto amplia acesso a Lei Rouanet e permite que projetos voltados à terceira idade recebam apoio
Idosos poderão ganhar mais espaço e atenção em produções culturais financiadas com verba pública. Um projeto aprovado pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados vai permitir que iniciativas voltadas à inclusão, participação e proteção dos direitos das pessoas idosas captem recursos via Lei Rouanet.

A proposta altera o PL 2212/24, de autoria do deputado David Soares (União-SP), modificado pelo relator Douglas Viegas (União-SP). Antes, o benefício ficava restrito apenas a idosos que vivem em instituições de longa permanência. Agora, pode alcançar todos os idosos, qualquer que seja sua situação, tornando a medida mais ampla.

Douglas Viegas destacou que, embora a Lei Rouanet já preveja como um dos objetivos facilitar o acesso à cultura a todos os cidadãos, é crucial inserir uma finalidade específica para que pessoas idosas recebam atenção diferenciada em políticas culturais.

“É bem verdade que a Lei Rouanet define que uma das finalidades do Pronac (Programa Nacional de Apoio à Cultura) é contribuir para facilitar a todos os cidadão os meios para o livre acesso às fontes da cultura, contudo, ainda que se reconheça que as pessoas idosas estão contempladas nessa disposição, é fundamental incluir finalidade específica, dando-lhes atenção especial no que toca ao acesso à cultura”, afirmou o relator.

O que é a Lei Rouanet e como ela funciona

A Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991conhecida como Lei Rouanet — instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), cujo objetivo é captar e canalizar recursos para o setor cultural brasileiro, promovendo o acesso à cultura para todos.

Pela lei, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem aportar recursos em projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura, e em troca obter renúncia fiscal no Imposto de Renda — até certos limites. Os objetivos do Pronac incluem:

  • Facilitar o acesso às fontes da cultura e garantir o pleno exercício dos direitos culturais a todos os brasileiros.
  • Promover a diversidade regional, valorizando manifestações artísticas de diferentes regiões e conteúdos locais.
  • Preservar bens materiais e imateriais do patrimônio cultural do país.

A proposta insere de forma explícita a inclusão dos idosos entre os públicos contemplados pela Lei Rouane, especificando que projetos voltados a esse segmento poderão receber apoio por meio de incentivos fiscais.

Próximos passos

O texto aprovado pela Comissão de Cultura segue para análise conclusiva na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Se for aprovado, ainda precisará passar pelo Plenário da Câmara e pelo Senado, indo para sanção ou não do presidente, antes de se tornar lei.

