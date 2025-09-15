Comissão aprova uso da Lei Rouanet para produções com idosos

Projeto inclui idosos entre os públicos contemplados pela Lei Rouanet / Crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil

Idosos poderão ganhar mais espaço e atenção em produções culturais financiadas com verba pública. Um projeto aprovado pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados vai permitir que iniciativas voltadas à inclusão, participação e proteção dos direitos das pessoas idosas captem recursos via Lei Rouanet. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO A proposta altera o PL 2212/24, de autoria do deputado David Soares (União-SP), modificado pelo relator Douglas Viegas (União-SP). Antes, o benefício ficava restrito apenas a idosos que vivem em instituições de longa permanência. Agora, pode alcançar todos os idosos, qualquer que seja sua situação, tornando a medida mais ampla.

