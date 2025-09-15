AO VIVO: Bolsonaro retorna à prisão domiciliar após exames médicos

AO VIVO: Bolsonaro retorna à prisão domiciliar após exames médicosO ex-presidente deixou a prisão domiciliar pela primeira vez após a condenação para tratar anemia; Médico afirma que Bolsonaro está "fragilizado"
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 15, traz mais informações sobre a saída do ex-presidente Bolsonaro, condenado pelo STF por cinco crimes, para a relização de exames médicos. Bolsonaro deixou a prisão domiciliar neste domingo,14, e exames apontaram quadro de anemia por falta de ferro e pneumonia leve. O médico Cláudio Biroline afimou que ele está "bastante fragilizado". O médico Cláudio Biroline afimou que ele está "bastante fragilizado".
Além disso, confira a repercusão da morte do ativista conservador Charlie Kirk no Brasil. O suspeito do crime, Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso na última sexta-feira, 12. As buscas contra o atirador duraram três dias e envolveu o FBI e a polícia local da Utha, onde o assassinato aconteceu.
No Brasil, o historiador Eduardo Bueno teve um evento cancelado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) por declarar que a morte de um ativista é sempre terrível, "exceto quando é o Charlie Kirk".
O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.
Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
Onde: Youtube, Linkedin, Instagram, Facebook e TikTok do O POVO