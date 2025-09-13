Evandro Leitão exalta decisão do STF para condenar Bolsonaro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Evandro exalta decisão do STF contra Bolsonaro: "Disseram sim para a democracia"

Prefeito relembra perdas durante a pandemia da Covid-19 e à prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), comentou neste sábado, 13, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Em discurso durante a posse da direção do PT Fortaleza, o gestor parabenizou os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Luís Roberto Barroso pelo julgamento.

“Vocês restabeleceram, representaram a população brasileira. Vocês disseram o 'sim' para a democracia. Disseram que aqui no Brasil tem democracia”, afirmou Evandro.

“Essa semana foi fundamental para todos nós, para aqueles que acreditam na democracia. O dia 11 de setembro vai ficar marcado em nossos corações, porque foi a data em que o poder Judiciário, a Justiça se fez justiça”, afirmou.

Leitão relacionou a condenação de Bolsonaro a episódios da pandemia de Covid-19 e à prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Aquele que, há alguns anos atrás, dizia que quem tomasse a vacina se transformaria em alguma coisa, aquele que estimulava que nós não tomássemos vacina, e nós perdemos tantos entes, tantas pessoas queridas, esse mesmo sujeito debochou quando Lula foi preso", relembrou.

"Pois é esse mesmo homem que foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe. Por tentativa não, ele realmente realizou o golpe, só não foi bem-sucedido, graças a Deus”, acrescentou Evandro.

"O que foi feito foi justiça"

Apesar do tom crítico, o prefeito disse não sentir satisfação pessoal com a decisão. “Essa semana me perguntaram se eu estava feliz. Eu disse: não, não estou feliz não. Eu não desejo isso para ninguém. O que foi feito foi justiça”, disse.

O prefeito ainda direcionou o acontecimento nacional à realidade local de Fortaleza, e voltou a criticar a gestão passada, do ex-prefeito José Sarto (PDT). Durante o discurso, Evandro afirmou ser difícil implantar políticas públicas em uma prefeitura “que foi sucateada e desrespeitada”.

“Nós não somos uma cidade apartada. A democracia só se dá efetivamente com a implantação de políticas públicas. E é difícil implantar políticas públicas em uma prefeitura que foi sucateada e desrespeitada, onde faltavam coisas básicas, como gases, esparadrapos e alimentação para pacientes do IJF”, criticou, em referência à administração municipal anterior.

Nesta semana, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), também comentou a condenação do ex-presidente pelo STF, por participação na trama golpista."De alma lavada com a resposta das nossas instituições ao ataque à nossa democracia! O Brasil é soberano. Sem anistia", afirmou o ex-governador do Ceará nas redes sociais.

