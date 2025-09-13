Evandro Leitão exalta decisão do STF para condenar Bolsonaro

Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, na posse da direção do PT na Capital / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), comentou neste sábado, 13, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Em discurso durante a posse da direção do PT Fortaleza, o gestor parabenizou os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Luís Roberto Barroso pelo julgamento.

“Aquele que, há alguns anos atrás, dizia que quem tomasse a vacina se transformaria em alguma coisa, aquele que estimulava que nós não tomássemos vacina, e nós perdemos tantos entes, tantas pessoas queridas, esse mesmo sujeito debochou quando Lula foi preso", relembrou. "Pois é esse mesmo homem que foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe. Por tentativa não, ele realmente realizou o golpe, só não foi bem-sucedido, graças a Deus”, acrescentou Evandro. "O que foi feito foi justiça" Apesar do tom crítico, o prefeito disse não sentir satisfação pessoal com a decisão. “Essa semana me perguntaram se eu estava feliz. Eu disse: não, não estou feliz não. Eu não desejo isso para ninguém. O que foi feito foi justiça”, disse.