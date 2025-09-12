Camilo celebra condenação de Bolsonaro pelo STF; saiba mais

Camilo lembrou que o pai, Eudoro Santana, foi torturado durante o período da ditadura militar / Crédito: Reprodução/Instagram

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), comentou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por participação na trama golpista. "De alma lavada com a resposta das nossas instituições ao ataque à nossa democracia! O Brasil é soberano. Sem anistia", afirmou o ex-governador do Ceará nas redes sociais. Em vídeo, Camilo destaca a rotina corrida, que o deixou sem tempo sequer de fazer a barba, mas ressalta que não poderia deixar de comentar o desfecho do julgamento na quinta-feira, 11.

"(Eu) não poderia deixar de dizer aqui, de registrar que, para mim, ontem foi um dia histórico. Aliás, eu estou de alma lavada com a decisão da Justiça brasileira ontem, porque é preciso responsabilizar todos que atentem contra a democracia do nosso país", afirmou Camilo. O político cearense era governador do Ceará no período em que Bolsonaro exercia a Presidência da República. Em inúmeras ocasiões, o petista reclamava de que não havia interlocução direta com o então presidente ou com agentes do primeiro escalão do governo federal. LEIA TAMBÉM>> Evandro Leitão: "STF falou pela grande maioria dos brasileiros" Filho de torturado O ministro lembra que nasceu durante o período do ditadura militar, em 1968, e que o próprio pai, o ex-deputado Eudoro Santana (PSB), foi uma das vítimas do período.