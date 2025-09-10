Condenação de Bolsonaro 'é vista como fato consumado', diz Guardian

Reuters Julgamento do ex-presidente Bolsonaro está sendo acompanhado pela imprensa internacional A imprensa internacional destacou nesta quarta-feira (10/9) que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) está mais perto do fim após os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flavio Dino em favor de uma condenação. Para Bolsonaro ser condenado, é necessário que ao menos três dos cinco ministros da Primeira Turma do STF votem nesse sentido. O placar atual no STF é 2 a 0 contra Bolsonaro e os demais sete réus que são acusados de tentar dar um golpe de Estado no final de 2022, para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os réus negam as acusações.

"Mais três ministros da Suprema Corte devem votar nos próximos dias, com a condenação de Bolsonaro sendo amplamente considerada como um fato já consumado", afirma o jornal britânico The Guardian. "Jair Bolsonaro liderou uma organização criminosa que buscava mergulhar o Brasil de volta à ditadura com uma tomada de poder assassina envolvendo assassinos das forças especiais e uma vasta campanha de desinformação, afirmou o juiz da Suprema Corte que preside o julgamento do ex-presidente ao votar pela condenação de Bolsonaro", destacou o jornal britânico. "Se for considerado culpado de crimes como liderar uma organização criminosa armada, dar um golpe de Estado e tentar violentamente abolir a democracia brasileira, o ex-presidente pode ser condenado a até 43 anos de prisão. O veredito é esperado para quinta-feira. Embora Bolsonaro tenha negado as acusações, ele admitiu ter buscado meios supostamente constitucionais para permanecer no poder." O jornal destacou as provas citadas no tribunal sobre a Operação Punhal Verde Amarelo que teria como objetivo assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes — e em meio ao caos provocado pela decretação de estado de exceção, manter Jair Bolsonaro no poder.

O Guardian citou a frase de Moraes durante seu voto: "Isso não foi impresso numa gruta, na sede de um grupo terrorista. Foi impresso no Palácio do Planalto". Os jornais Independent, do Reino Unido, e Washington Post, dos Estados Unidos, publicaram um texto da agência de notícias AP que diz que o "Supremo Tribunal Federal se aproxima de veredito sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por conspiração golpista". "O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro está um passo mais perto de saber seu destino depois que uma turma do Supremo Tribunal Federal começou a votar na terça-feira para decidir se o ex-líder conspirou para derrubar a democracia e se manter no poder ilegalmente após sua derrota eleitoral em 2022", afirma o texto.

"Moraes falou por cerca de cinco horas, listando uma série de 'atos executórios' que, segundo ele, compuseram a tentativa de golpe, incluindo lançar dúvidas infundadas sobre o sistema de votação eleitoral do país, redigir um decreto para suspender o resultado da eleição que Bolsonaro perdeu e os tumultos de 8 de janeiro que, segundo Moraes, visavam forçar uma tomada de poder militar." Na terça-feira, reportagem publicada pelo jornal americano The New York Times afirmou que "a bandeira dos Estados Unidos é o novo símbolo da direita brasileira". Em matéria sobre o protesto de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista no último domingo, 7 de setembro, o jornal destacou que uma bandeira americana "do tamanho de uma quadra de basquete" foi hasteada em várias faixas da principal avenida da capital paulista.