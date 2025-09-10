Moraes e Dino votam por condenação; Bolsonaro foi 'réu confesso', diz relator

Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), deram nesta terça-feira os primeiro votos para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os outros sete réus do "núcleo crucial" da trama golpista. Com os dois primeiros posicionamentos na Primeira Turma do STF, falta um voto para formar maioria pela condenação de Bolsonaro e dos outros acusados - entre eles militares de alta patente. A Primeira Turma é composta por cinco ministros e a votação será retomada nesta quarta-feira com o voto de Luiz Fux. Como relator, Moraes abriu a votação, prevista para terminar na sexta-feira. As penas serão definidas ao final, se houver maioria a favor da condenação - elas poderão chegar a até 43 anos de prisão em regime fechado.

Em um voto extenso, com centenas de páginas, Moraes seguiu a mesma lógica da denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, para defender a condenação dos réus. O ministro fez uma linha do tempo para mostrar que as provas compõem um contexto de planejamento de um golpe de Estado. Ele abriu a lista de atos preparatórios para o golpe com a tentativa de minar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, que teria sido iniciada em junho de 2021. Como na acusação formal, o ex-presidente foi descrito como o líder da articulação golpista. Foram citadas diversas declarações de Bolsonaro com ataques ao Judiciário e questionamentos à Justiça Eleitoral, o que, no entendimento de Moraes, levam o ex-presidente à condição de "réu confesso". Além do ex-presidente, respondem ao processo Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa e Casa Civil), Augusto Heleno (ex-ministro do GSI), Alexandre Ramagem (deputado e ex-diretor da Abin), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha) e Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro). DOSIMETRIA E TIRANIA. Dino deu o segundo voto para condenar o ex-presidente e os outros réus por todos os cinco crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) - à exceção de Ramagem, todos respondem por organização criminosa, tentativa de abolição violenta do estado de direito, golpe de Estado, dano qualificado com uso de violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Dino antecipou que vai sugerir dosimetrias mais duras para Bolsonaro e Braga Netto, que, na avaliação dele, exerceram "papel dominante" no plano. Para ele, embora todos os réus tenham participado da conspiração golpista, os níveis de envolvimento e culpa são diferentes. Segundo o ministro, Paulo Sérgio, Heleno e Ramagem tiveram "participação de menor importância". "Nós estamos aqui fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever, isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Pelo contrário: é a afirmação da democracia que o Brasil construiu", disse Dino ao concluir o voto em uma resposta indireta ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, em ato bolsonarista no 7 de Setembro, acusou Moraes de "tirania" e a Corte de exercer uma ditadura no País. O julgamento é considerado histórico. É a primeira vez que um ex-presidente e oficiais do alto escalão das Forças Armadas respondem na Justiça por atentar contra a democracia no Brasil.

ANISTIA. Apesar das pressões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs sanções financeiras e diplomáticas a Moraes em retaliação ao julgamento, e de aliados do ex-presidente, que tentam emplacar um projeto para anistiar os implicados pelo 8 de Janeiro, Moraes foi contundente ao defender as condenações. O voto foi carregado de críticas aos réus, comparados a "terroristas" e "delinquentes do PCC". Dino, por sua vez, afastou a possibilidade de uma anistia para Bolsonaro. O ministro resgatou jurisprudência da Corte e citou votos de colegas em julgamentos que trataram de perdão a crimes contra o estado de direito, a exemplo do indulto concedido por Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. Todos foram contra anistiar investidas contra a ordem democrática. Dino leu o voto de Fux: "Crime contra o estado de democrático de direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o estado democrático de direito é uma cláusula pétrea, que nem mesmo o Congresso pode suprimir".

PROJETO AUTORITÁRIO. Como relator do caso, Moraes ganhou protagonismo no processo, assim como em outras investigações que pressionam Bolsonaro. Ele supervisionou o inquérito, autorizou diligências e conduziu interrogatórios de testemunhas e réus. Na terça-feira, foi o primeiro a votar. "O Brasil quase voltou a uma ditadura que durou 20 anos porque uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe perder eleições", afirmou Moraes, concluindo que o ex-presidente tinha um "projeto autoritário" de poder. "Não é possível banalizar o retorno a esses momentos obscuros da história." Pelo raciocínio do ministro, o convencimento do STF sobre o plano de golpe começou a ser formado ainda na fase das condenações de réus do 8 de Janeiro, quando radicais invadiram e vandalizaram os prédios dos Poderes em Brasília.