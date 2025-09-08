Alcides desaconselha orações por morte de Lula: 'Não dá certo'

Deputado estadual Alcides Fernandes (PL) / Crédito: Junior Pio

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pré-candidato da oposição no Ceará ao Senado em 2026 e pai do deputado federal André Fernandes (PL), afirmou a apoiadores que não adiantaria orar pela morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Já orei foi muito, não dá certo", disse ele. A declaração foi dada durante conversa com a imprensa, em meio ao encontro da oposição ao governo Elmano (PT), realizada desta vez em uma tapiocaria na Barra do Ceará, na manhã desta segunda-feira, 8.

Dias depois, em encontro com membros da oposição, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) afirmou a Alcides que pretendia votar nele em 2026. Julgamento de Bolsonaro e anistia Durante manifestação de 7 de setembro a favor do ex-presidente Bolsonaro, em Fortaleza, Alcides chamou o ato por anistia de expressão da democracia. "Desde criança a gente aprendeu que democracia é a vontade do povo. O povo vai às ruas para dizer 'anistia já!'. Ninguém concorda com a prisão arbitrária do nosso (ex-)presidente. Eleições sem Bolsonaro é golpe", argumentou. Sobre o julgamento de Bolsonaro e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF), que terá sequência a partir da próxima terça-feira, 9, com desfecho até a sexta-feira, 12, o deputado cearense falou que é um jogo de "cartas marcadas" e que aliados do ex-presidente vão aguardar o desfecho.