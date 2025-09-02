Resumo do 1º dia de julgamento de Bolsonaro e outros réus no STF

Réu no STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começou a ser julgado por tentativa de golpe de Estado. Ele não compareceu ao primeiro dia de sessão, que tem agenda prevista até próximo 12 de setembro / Crédito: EVARISTO SA / AFP

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta terça-feira, 2, o julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus integrantes do chamado núcleo crucial de uma tentativa de golpe de Estado. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes fez a leitura do relatório com os principais pontos da ação penal. Logo após, foi a vez da manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que pediu a condenação de todos os envolvidos.

Por fim, foram ouvidas as defesas de Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; de Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); de Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; e de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Nesta quarta-feira, 3, serão sustentadas as defesas de Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); de Bolsonaro; de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da defesa; e de Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil. Julgamento tem sessões marcadas até próximo dia 12.

O que disse Moraes? Alexandre de Moraes iniciou julgamento com leitura do relatório referente ao caso penal Crédito: Antonio Augusto/STF Moraes, antes da apresentação do relatório, defendeu a democracia e reforçou a autonomia do STF. "O Brasil chega em 2025 com uma democracia forte, as instituições independentes, economia em crescimento e a sociedade civil atuante". Na ocasião, o relator também declarou que existiria uma organização criminosa “covarde e traiçoeira” atuando fora do País contra a Justiça brasileira. Embora não tenha citado nomes ou casos específicos, ele faz referência a sanções dos Estados Unidos sobre o Brasil.

"Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa, que de forma jamais vista anteriormente em nosso País, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar coagir o poder judiciário e em especial esse STF, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro estado estrangeiro", afirmou, acrescentando que o Supremo não vai aceitar "coação de Estado estrangeiro". O ministro também disse que "a soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida". Moraes lamentou a tentativa de golpe de Estado e ressaltou imparcialidade da Justiça, destacando que seria seguido o mesmo rito das outras ações penais abertas em relação ao 8 de janeiro de 2023. "Existindo provas, acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a Justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal."

O que disse Gonet? Ministro Alexandre de Moraes e procurador geral da República, Paulo Gonet Crédito: Gustavo Moreno/STF Responsável pela acusação, Gonet afirmou que, "para que a tentativa se consolide, não é indispensável que haja ordem assinada pelo presidente da República para adoção de medidas estranhas à realidade funcional". Segundo ele, "a tentativa se revela na prática de atos e de ações dedicadas ao propósito da ruptura das regras constitucionais sobre o exercício do poder, um apelo ao emprego da força bruta, real ou ameaçada”.