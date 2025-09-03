O que imprensa internacional disse sobre julgamento de Bolsonaro: 'Provocação a Trump'

EPA Julgamento de Bolsonaro no Supremo foi destaque da imprensa internacional O primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado ganhou destaque na imprensa internacional. O Washington Post — principal jornal da capital americana — destacou em seu título: "Juiz brasileiro abre julgamento de Bolsonaro com provocação a Trump", em referência ao presidente dos Estados Unidos.

"O juiz Alexandre de Moraes, um dos principais alvos de Trump, não citou Trump ou os EUA, mas falou de uma tentativa de 'outro Estado estrangeiro' de interferir no processo", escreveu o jornal americano, destacando as falas do ministro sobre a soberania e a independência do Judiciário brasileiro. O Washington Post destacou que o julgamento acontece no "prédio modernista que foi danificado pelos apoiadores [de Bolsonaro] que invadiram a capital em 8 de janeiro de 2023, uma semana após a posse de Lula" e que esse evento "ecoou a tentativa de apoiadores de Trump de interferir na certificação da vitória do presidente Joe Biden em 2020, no Capitólio dos EUA, em 6 de janeiro de 2021". A agência de notícias Reuters também destacou as falas de Moraes que fazem referência indireta aos EUA. "Supremo Tribunal Federal rejeita pressão de Trump enquanto julgamento de golpe de Bolsonaro se aproxima do veredito", diz a agência.

"A fase final do julgamento histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Suprema Corte, acusado de planejar um golpe, começou na terça-feira, quando o juiz principal considerou o caso uma defesa da democracia diante dos ataques do presidente dos EUA, Donald Trump", afirma a agência. Julgamento sem Bolsonaro O jornal americano New York Times destacou a ausência de Bolsonaro em seu próprio julgamento. "Ele não compareceu ao tribunal devido a problemas de saúde, informou sua equipe de defesa a repórteres do lado de fora do tribunal", disse o New York Times, afirmando que pessoas próximas ao ex-presidente relataram que "Bolsonaro vinha sofrendo de soluços debilitantes, que o ex-presidente atribui a complicações de um ataque a faca durante a campanha eleitoral em 2018".

O New York Times também destaca que "a maioria dos analistas, apontando para um conjunto de evidências, espera que a maioria dos cinco membros do painel do Supremo Tribunal condene Bolsonaro". O jornal afirma ainda que no Brasil, "que viveu uma ditadura militar brutal de 1964 a 1985, o processo criminal de um presidente e seus poderosos aliados militares é visto por muitos como uma vitória da democracia". "Mas o julgamento também desencadeou uma crise diplomática entre as duas nações mais populosas do Hemisfério Ocidental, já que o presidente Trump ajudou Bolsonaro, seu aliado político, e tentou intimidar o Brasil a desistir do caso."

O New York Times também destacou as falas de Moraes sobre soberania. "Durante o discurso de abertura de terça-feira, Moraes condenou os esforços de Bolsonaro e seu filho [Eduardo] para buscar a intervenção de Trump, chamando suas ações de covardes e traiçoeiras." O jornal espanhol El País destacou um artigo de sua colaboradora, a jornalista brasileira Eliane Brum, intitulado "O processo que muda o Brasil".