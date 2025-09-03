Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Julgamento de Bolsonaro no STF: assista AO VIVO ao 2º dia da transmissão do caso da trama golpista

Além de Bolsonaro, outros sete réus que também integram o "núcleo 1" da trama golpista estão sendo julgados pela 1ª Turma do STF
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 3, repercute segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por suposta participação em trama golpista. O caso é conduzido pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Iniciado nessa terça-feira, 2, as oitivas do ex-presidente e seus aliados ocorrem em sessões extraordinárias que devem se estender até a próxima semana, previstas para encerrar no próximo dia 12. Os réus desta primeira fase do julgamento da trama golpista integram o "núcleo 1" e fazem parte do chamado núcleo crucial.

Nesta quarta-feira, 3, a sessão inicia às 9h com a sustentação oral da defesa do general Augusto Heleno. Em seguida, os advogados de Bolsonaro. Também ocorrerá as defesas do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e do ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto

O julgamento é conduzido pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da Turma, e tem relatoria do ministro Alexandre de Moraes. No primeiro dia, foi realizada a leitura do relatório com os principais pontos da ação penal. Logo após, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou e pediu a condenação dos envolvidos na trama de golpe de Estado.

O julgamento

No total, o tempo previsto para o julgamento é de 27 horas de duração. Para condenar ou absolver cada réu, pelo menos três ministros precisam se manifestar para definir o parecer. A ordem dos votos é a seguinte:

  • Alexandre de Moraes;
  • Flávio Dino;
  • Luiz Fux;
  • Cármen Lúcia;
  • Cristiano Zanin.

Dividido em sessões, o julgamento está programado para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Há, ainda, uma possibilidade de atraso no julgamento caso algum ministro solicite vista no decorrer da análise do processo.

O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.

Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

