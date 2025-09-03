Celso Vilardi: quem é o advogado de Bolsonaro e casos anteriores

Celso Vilardi participou da defesa em casos como o Lava-Jato e o Mensalão; saiba mais sobre o advogado / Crédito: ROSINEI COUTINHO/STF

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus, também chamado de “julgamento da década”, teve início na terça-feira, 2. Os acusados são os principais nomes envolvidos numa tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, que procurava impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

Na sua entrada no caso, causou desconfiança entre aliados de Bolsonaro por entrevistas que cedeu antes, nas quais elogiava a investigação da Polícia Federal sobre a tentativa do golpe de Estado de 2022. Uma das entrevistas que geraram mais receio sobre a sua defesa foi uma que fez para a revista Veja, em novembro do ano passado, quando a Polícia indiciou o ex-presidente. Segundo ele, havia “indícios consistentes” contra Bolsonaro. Mesmo com a fala sobre a existência de indícios contra seu cliente, sempre ressaltou que “a condenação exige certeza”, como dito em entrevista à Jovem Pan, antes de assumir o caso.

Além disso, foi um dos quase 700 advogados e profissionais jurídicos que assinaram, em 2020, um manifesto contra a postura de Bolsonaro sobre as instituições de saúde e omissão em relação à pandemia de Covid-19. O “Basta!”, organizado por juristas, afirmava que a sua atitude era um ataque aos Poderes da República. Após avaliação da trama, sustenta que Bolsonaro não participou da sua articulação. Vilardi também atuou na defesa de figuras envolvidas em casos como o Mensalão, Lava-Jato e a crise das Lojas Americanas. Defendeu Eike Batista, empresário envolvido na operação Lava-Jato; Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, no caso do Mensalão; Lojas Americanas, sobre a sua crise relacionada à fraude contábil, por exemplo.

