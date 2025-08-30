Com presença de Cafu, Evandro inaugura Areninha e alfineta Sarto: 'não havia diálogo com Governo'

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 30.08.2025: Léo Couto - Presidente da Câmara de Fortaleza, Preto Zeze - Presidente da CUFA, Jogador Cafu, Evandro Leitão - Prefeito de Fortaleza, Rogério Nogueira Pinheiro.-Secretário do Esporte.. Neste sábado (30) acontece a inauguração da Areninha do Passaré, com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, durante a final da Taça das Favelas, realizada pela Central Única das Favelas (Cufa). (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Durante a inauguração da Areninha Campo do AEC, no bairro Passaré, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), criticou o ex-gestor José Sarto (PDT) pelo atraso na entrega da obra. Segundo a Prefeitura, o equipamento faz parte das 85 intervenções paralisadas na gestão anterior e retomadas pela atual administração, sendo esta a quinta Areninha entregue por Evandro. Na ocasião, o prefeito atribuiu a situação à falta de alinhamento entre Sarto e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Na campanha eleitoral, Evandro criticava Sarto acusando-o de não atender demandas da periferia, mas olhar para bairros de áreas nobres da Capital. Sarto rebate Em contato com O POVO, o ex-prefeito se manifestou por meio de nota da assessoria, mencionando a entrega de mais de 40 Areninhas entre 2021 e 2024 e criticando, entre outros pontos, a falta de diálogo com o Governo.

"Além de não apoiar a gestão Sarto, por pura politicagem, o governador do PT cortou a verba para o IJF, o subsídio para o transporte público e os repasses voluntários para Fortaleza. Mas isso não impediu que a gestão Sarto buscasse outras formas de financiamento", acrescentando a entrega de outras obras nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e em diferentes bairros da Capital. "O atual prefeito tem o apoio do governador, do ministro e do presidente. Mesmo assim, não conseguiu colocar remédios e médicos nos postos de saúde e entregar fardamento e material escolar", finaliza a nota.

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Leo Couto (PSB), ressaltou que a demanda pela Areninha havia sido apresentada ainda no início da atual gestão. “O prefeito de pronto nos atendeu para a gente retomar essa obra. Conversei com o governador Elmano também e hoje é um dia muito feliz por estar entregando mais um equipamento que transforma vidas”, relatou. A entrega contou com a presença do ex-jogador Cafu, capitão do pentacampeonato da Seleção Brasileira, que recebeu da CMFor o título de cidadão fortalezense. Em discurso, ele destacou o papel do esporte na formação cidadã. “Se tem uma coisa que transforma e muda a vida das pessoas é o esporte. E esse esporte se chama futebol. O futebol não é uma simples ferramenta. O futebol é uma ferramenta de inclusão social”, disse Cafu.