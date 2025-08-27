Camilo e Evandro se reúnem com Hugo Motta e líder do Republicanos

Chiquinho Feitosa, presidente do partido no Ceará, informou que reunião tratou sobre os cenários político e institucional, além da construção de estratégias conjuntas para o desenvolvimento do Estado

Entre os presentes estavam o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), o secretário de Governo de Fortaleza, Júnior Castro, além dos presidente estadual do Republicanos em São Paulo, Roberto Carneiro, e do médico Joel Campos.

O empresário e presidente do Republicanos no Ceará, Chiquinho Feitosa reuniu, em sua residência em Brasília, nomes de peso da política nacional e estadual em uma agenda voltada a debater questões do Ceará. O encontro ocorreu na terça-feira, 26, e teve como pauta central o fortalecimento político e institucional do Estado, além da discussão de estratégias conjuntas de desenvolvimento.

Segundo Feitosa, o diálogo foi marcado por um tom “franco e construtivo” e reafirmou a necessidade de união de forças políticas para ampliar as conquistas em favor da população cearense. "Nossa reunião teve como pauta central o fortalecimento do Ceará, com debates sobre o cenário político e institucional, além da construção de estratégias conjuntas para o desenvolvimento do nosso Estado", destacou Chiquinho em publicação nas redes sociais.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO



Republicanos em destaque



A agenda em Brasília ocorreu em meio às celebrações de 20 anos do Republicanos, partido em que Chiquinho Feitosa exerce papel de articulação no Ceará.



Em publicação recente, ele comemorou o aniversário do partido e ressaltou que a sigla está “consolidada e em pleno crescimento” e que tem buscado se apresentar como “provedora de soluções” para os problemas enfrentados pela população local.



Apesar das articulações em Brasília, o Republicanos ainda busca consolidar espaço no Ceará. Nas eleições municipais de 2024, o partido saltou de 2 para 14 prefeituras, mas segue atrás de legendas tradicionais como PT e PSB.