Atlas: desaprovação de Lula atinge 51% e supera aprovação

A atual pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 25 de agosto. Foram 6.238 respondentes. Na pesquisa foi questionado: " Você aprova ou desaprova o desempenho do presidente Lula? ", chegando ao seguinte resultado:

A desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou alta, atingindo 51% , e superou a aprovação, que é de 47,9%. Os dados são do levantamento Latam Pulse Brasil, uma iniciativa conjunta entre AtlasIntel e Bloomberg, divulgado nesta quinta-feira, 28. A desaprovação voltou a superar a aprovação, em comparação com levantamento divulgado em julho.

Desaprovo: 51%

Aprovo: 47,9%

Não sei: 1%

No mês passado, conforme pesquisa do mesmo instituto, o petista tinha 50,2% de aprovação, valor que superava a desaprovação pela primeira vez em nove meses.

A melhora da avaliação de Lula estava ocorrendo desde maio e se intensificou no início de julho, em meio aos desdobramentos do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros importados para os EUA.

Metodologia

No levantamento, que tem 95% de nível de confiança, foram registradas respostas de 6.238 pessoas, entre os dias 20 e 25 de agosto. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. O público-alvo foi a população adulta brasileira e a pesquisas ocorreu por meio do método "recrutamento digital aleatório" (RDA), em que os entrevistados são atraídos organicamente durante a navegação de rotina na internet.