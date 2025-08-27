Sem consenso, Câmara adia votação da PEC da Blindagem

Sem consenso, Câmara adia votação da PEC da BlindagemO projeto limitaria efeitos de ações judiciais contra parlamentares
Apesar de ter sido colocada na pauta desta quarta-feira, 27, a Câmara dos Deputados não votou a chamada PEC da Blindagem, projeto que amplia prerrogativas dos parlamentares. Na prática, a mudança deve barrar os efeitos de ações judiciais contra deputados e senadores.
A aprovação iria retornar, por exemplo, regras originais da Constituição de 1988. O modelo foi alterado em 2001 pela Emenda Constitucional nº 35. A mudança iria retomar a necessidade de autorização prévia do Legislativo para a abertura de inquérito que tenha um deputado ou um senador como alvo.
Mesmo após série de reuniões entre líderes, o texto não teve consenso e, por volta das 22 horas desta quarta, foi informado que o texto não iria para o Plenário. A expectativa ao longo do dia seria que a votação aconteceria apesar do texto do projeto não estar fechado.
A proposta promove mudanças no artigo da Constituição que trata da imunidade parlamentar. Entre outras alterações, o texto, como é previsto, restringe a prisão em flagrante de integrantes do Congresso Nacional. No entanto, a proposta é de 2021 e o novo texto, relatado pelo deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), não estava pronto.
Conforme o texto original, de 2021, somente poderá haver prisão em flagrante dos parlamentares nos casos de crimes inafiançáveis citados explicitamente pela Constituição: racismo, crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
Outra mudança seria a proibição da determinação de prisão cautelar por decisão monocrática, ou seja, de um único ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a PEC, quando ocorrer uma prisão em flagrante, o parlamentar deverá ser encaminhado à Casa respectiva (Câmara dos Deputados ou Senado Federal) e permanecerá sob sua custódia até o Plenário se manifestar definitivamente pela manutenção ou não da prisão. Os autos do processo deverão ser remetidos nas 24 horas seguintes à prisão.
Com João Paulo Biage/Correspondente O POVO em Brasília
