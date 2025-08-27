Sem consenso, Câmara adia votação da PEC da Blindagem

￼HUGO Motta sob pressão tenta comandar a Câmara / Crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Apesar de ter sido colocada na pauta desta quarta-feira, 27, a Câmara dos Deputados não votou a chamada PEC da Blindagem, projeto que amplia prerrogativas dos parlamentares. Na prática, a mudança deve barrar os efeitos de ações judiciais contra deputados e senadores. A aprovação iria retornar, por exemplo, regras originais da Constituição de 1988. O modelo foi alterado em 2001 pela Emenda Constitucional nº 35. A mudança iria retomar a necessidade de autorização prévia do Legislativo para a abertura de inquérito que tenha um deputado ou um senador como alvo.