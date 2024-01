Jovem Pan é condenada a pagar R$ 25 mil a Zanin após comentarista chamá-lo de 'bandido'

Brasília (DF), 14.09.2023-Ministro Cristiano Zanin em sessão extraordinária que prossegue com o julgamento de Aécio Lúcio Costa Pereira, acusado de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF

O Tribunal e Justiça de São Paulo (TJSP) condenou a Jovem Pan e a ex-comentarista do canal de notícias, Cristina Graeml, a pagarem uma indenização no valor de R$ 25 mil ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, por danos morais. O caso não cabe mais recurso. Zanin alega que foi chamado de "bandido" por Cristina durante um dos quadros da Jovem Pan. A comentarista era considerada uma das mais radicais da emissora e foi dispensada em novembro do ano passado. O então advogado do presidente Lula (PT) já havia ganhado o processo em duas instâncias, e a Jovem Pan tentava o recurso de embargos de declaração para reduzir a pena ou não cumpri-la. O ministro também conseguiu uma liminar para que o vídeo com a declaração fosse retirado do ar.

O relator do caso, desembargador José Carlos Ferreira Alves, negou o pedido de recurso em julgamento feito no dia 29 de novembro. No entendimento dele, a palavra bandido jamais deveria ter sido dita para ofender o ministro. “Ao rotular um respeitado advogado de ‘bandido’, a requerida evidentemente extrapolou o regular exercício do direito de expressão e de informação praticando ato ilícito na medida em que maculou, injustificada e desnecessariamente a honra e a imagem do apelado, que, inclusive foi sabatinado e aprovado pelo Senado Federal para tomar posse no Egrégio Supremo Tribunal Federal”, disse o relator. Cancelamento das outorgas de radiodifusão Em junho deste ano, o Ministério Público Federal (MPF) pediu o cancelamento da concessão da Jovem Pan por desinformação.

Além do cancelamento das outorgas concedidas à rádio, o MPF solicitou indenização no valor de R$ 13,4 milhões por danos morais coletivos. O Ministério Público também acionou a Justiça Federal para a disseminação de 15 inserções diárias, entre as 6h e às 21h, durante um período de quatro meses, com informações sobre a confiabilidade do sistema eleitoral. A ação do MPF trata apenas do cancelamento das outorgas de radiodifusão, logo, a veiculação da programação da Jovem Pan no Youtube e nos canais de assinatura será veiculada normalmente. Isso ocorre pelo fato de a radiodifusão integrar um serviço público, concedido ou permitido pela União a particulares interessados em explorá-lo. Em junho, a Polícia Federal (PF) realizou uma operação contra um empresário radialista que assumiu ter contribuído para os atos golpistas de 8 de janeiro durante a programação de uma afiliada da Jovem Pan em São Paulo.