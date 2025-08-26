CCJ aprova indicação de Aline Albuquerque para a Arce

Por unanimidade a comissão foi favorável a escolha do governador Elmano da ex-prefeita

A indicação pelo governador Elmano de Freitas (PT) de Aline Albuquerque, ex-prefeita de Massapê, ao cargo de conselheira da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce) foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A votação ocorreu na tarde desta terça-feira, 26. Votaram favoravelmente à indicação os deputados Acrísio Sena (PT), Agenor Neto (MDB), Antônio Granja (PSB), Julinho (PT), Missias Dias (PT) e Salmito Filho (PSB).