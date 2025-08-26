Indicação de Aline à Arce gera embate entre base e oposição

Indicação de Aline Albuquerque para a Arce gera embate entre oposição e base de Elmano / Crédito: Reprodução/Facebook

A indicação da ex-prefeita de Massapê Aline Albuquerque (Republicanos), pelo governador Elmano de Freitas (PT), ao cargo de conselheira da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) tem gerado embates entre a oposição, que critica a indicação, e a base do governador, que vem defendendo a filha de Zezinho Albuquerque (PP), atual secretário de Cidade do Ceará, como um nome técnico. Aline é irmã do deputado federal AJ Albuquerque (PP-CE), presidente do Progressistas no Ceará, mas a relação entre os dois azedou após divergências em disputas eleitorais recentes. Com a indicação, Aline deve passar por sabatina na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) ainda nesta semana.

Para o deputado estadual Felipe Mota (União), a indicação representa um "inchaço da máquina" pública. "Estão criando trens da alegria para dar empregos a prefeitos e ex-prefeitos, que eu quero dizer aqui, ex-prefeitos que foram derrotados ou que deixaram seus cargos para querer mostrar essa aproximação", critica. Em 2024, quando Aline tentava reeleição, foi derrotada por Ozires Pontes (PSDB), que recebeu apoio do irmão da ex-prefeita, o deputado AJ Albuquerque. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Mota antecipou que votará contra a indicação. O deputado, que é 3° secretário da Mesa Diretora da Alece, não vê Aline como um nome técnico. "A experiência dela, daria uma grande secretária. Se você pega a Aline, que é ex-prefeita de um município importante na Zona Norte e ela vai para uma Secretaria da Proteção Social, da criança e adolescente, das próprias mulheres, ela seria uma grande secretária", projeta. Ele continua: "Já na Arce, eu acho que é um campo mais técnico. Eu não quero aqui desmerecer ninguém porque, às vezes, a pessoa tem a formação de ensino superior, tem doutorado, mas é um trabalho mais no campo técnico, decide mais sobre as fiscalizações dos serviços que são executados no Estado. Mas eu respeito, é uma decisão do governador. Ele coloca a pessoa, não sei se por meritocracia ou se por 'políticocracia'". Nessa segunda-feira, 25, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), também contestou a indicação. “O Elmano está dando emprego para todos os prefeitos derrotados. Não tem nenhuma relação, a questão é voto”, alegou o opositor.



Base defende indicação Líder do governo Elmano na Alece, o deputado Guilherme Sampaio (PT), vê a crítica da oposição com tons de machismo. "A Aline é uma economista que trabalhou no Tribunal de Contas do Estado e que foi prefeita de uma cidade importante do Interior. E eu acho que isso é um currículo invejável para você compreender o papel de uma agência de regulação, como é o caso da ARCE", defende. O deputado também comentou a tese, levantada pela oposição, de ser uma iniciativa puramente política, no que diz respeito a manter por perto o PP, partido de Zezinho e que integra a base governista atualmente, em meio ao surgimento da federação União Progressista (UPb).

"Em relação à ligação com o PP, só se agora a oposição quiser que quando a gente vá consultar para sugerir indicações de cargos que cabem ao governo, a gente indique cargos de pessoas ligadas à oposição", ironizou.