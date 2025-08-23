Eduardo Bolsonaro minimiza anistia só para presos do 8/1

￼Apoiadores de Bolsonaro invadiram sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 / Crédito: SERGIO LIMA/AFP

Em mensagens entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, divulgadas na quarta-feira, 20, pela Polícia Federal (PF), o parlamentar afirma que uma anistia restrita apenas aos manifestantes presos pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 não atingiria aos objetivos pretendidos. Além disso, segundo ele, representaria o fim do apoio do governo Donald Trump. Em mensagem enviada para Bolsonaro pelo WhatsApp no dia 7 de julho, Eduardo diz: “Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos EUA terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar (…) Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia OU enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto”.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou que a Casa “não vê um ambiente para uma anistia ampla, geral e irrestrita”. E acrescentou que a Câmara não planeja anistiar quem “planejou matar pessoas”. Em entrevista à GloboNews no último dia 14 de agosto, Motta afirmou que há preocupação com a revisão de penas de participantes das invasões: “Há uma certa sensibilidade acerca dessas pessoas que poderiam, numa revisão de penas, receber uma progressão e ir para um regime mais suave, que não seja um regime fechado”. As conversas foram base para o documento de 170 páginas da PF, que indiciou o ex-presidente e seu filho por coação de autoridades do Supremo, atrapalhando as investigações com apoio do governo estadunidense.

Silas Malafaia investigado O pastor Silas Malafaia também está entre os envolvidos da investigação e foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal. O relatório aponta a participação de Malafaia “na definição de estratégias de coação e difusão de narrativas inverídicas” e “no direcionamento de ações coordenadas que, em última instância, visam coagir os membros da cúpula do Poder Judiciário”. Malafaia também está proibido de manter contato com Jair e Eduardo Bolsonaro, incluindo por meio de advogados, e não poderá sair do país.