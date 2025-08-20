Veja o que Malafaia falou de Eduardo Bolsonaro: 'Babaca'

A situação foi revelada nesta quarta-feira, 20, no relatório que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o filho

"Desculpa presidente! Esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que está dando a Lula e a esquerda o discurso nacionalista e, ao mesmo tempo, te ferrando. Um estúpido de marca maior . Estou indignado! Só não faço um vídeo e arrebento com ele por consideração a você. Não sei se vou ter paciência de ficar calado se esse idiota falar mais alguma asneira", escreveu Malafaia para Bolsonaro

O pastor Silas Malafaia, alvo de buscas e apreensões da Polícia Federal , chamou Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) de "babaca". A situação foi revelada nesta quarta-feira, 20, no relatório que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o filho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A mensagem enviada às 17h55min, do dia 11 de julho deste ano, dois dias de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a aplicação do tarifaço de 50% ao Brasil, em meio a uma articulação de Eduardo nos EUA.

No mesmo dia, às 18h28min, Malafaia volta a criticar Eduardo, momento em que também elogia o irmão dele senador, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"E vem teu filho babaca falar merda! Dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara... Mandei um áudio para ele de arrombar. E disse pra ele: 'a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento'! Falei para o Eduardo. Vai pro meio de um c*, pô. O cara parecendo contra você. Essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho. É isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo está contigo".