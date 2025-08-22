Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Domingos Neto assume como coordenador da bancada cearense

Domingos Neto assume como coordenador da bancada cearense no Congresso

Deputado foi nome escolhido para o cargo ainda em 2024, quando Moses Filho foi eleito. Duração do mandato é de um ano
Autor Taynara Lima
Autor
Taynara Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O deputado federal Domingos Neto (PSD) assume como novo coordenador titular da bancada federal do Ceará no Congresso Nacional, em Brasília, e o deputado Luiz Gastão (PSD) assume como coordenador adjunto. A duração do mandato é de um ano e a transmissão oficial dos cargos ainda deve acontecer. 

A última vez em que Neto atuou como coordenador de bancada foi em 2020, após ter sido eleito no ano anterior. O deputado está em seu quarto mandato e, em 2022, foi eleito com 175.074 votos. Em julho deste ano, o parlamentar fraturou a clavícula após um acidente enquanto montava um cavalo no município de Tauá, no interior do Ceará.

Leia mais

Em 2024, o deputado Moses Rodrigues (União Brasil) foi eleito para assumir o cargo titular, substituindo Eduardo Bismarck (PDT). 

A principal atividade do coordenador de bancada é o manejo de emendas obrigatórias. Entre suas atribuições, está a de tentar arbitrar conflitos que possam surgir no rateio e destinação dos valores, como costuma ocorrer. É comum que os parlamentares tentem um acordo para encaminhar os valores para o governo. 

Função eminentemente de articulação, por isso, a coordenação da bancada exige trânsito entre forças políticas representadas na bancada, à direita e à esquerda, além de bom diálogo com a gestão do Governo do Estado.

Este ano, a previsão era de R$ 528 milhões para a bancada cearense, mas a Junta de Execução Orçamentária do Governo Federal definiu, em junho, a liberação de 50% das emendas. A previsão era a liberação de por volta de R$ 264 milhões de financiamento para o Ceará. A outra parte terá 2/3 contingenciados e 1/3 bloqueado.

 


Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar