Domingos Neto assume como coordenador da bancada cearense

Domingos Neto é o autor da proposição que tramita na Câmara Federal / Crédito: AGÊNCIA CÂMARA NOTÍCIAS

O deputado federal Domingos Neto (PSD) assume como novo coordenador titular da bancada federal do Ceará no Congresso Nacional, em Brasília, e o deputado Luiz Gastão (PSD) assume como coordenador adjunto. A duração do mandato é de um ano e a transmissão oficial dos cargos ainda deve acontecer. A última vez em que Neto atuou como coordenador de bancada foi em 2020, após ter sido eleito no ano anterior. O deputado está em seu quarto mandato e, em 2022, foi eleito com 175.074 votos. Em julho deste ano, o parlamentar fraturou a clavícula após um acidente enquanto montava um cavalo no município de Tauá, no interior do Ceará.