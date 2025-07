Deputado Domingos Neto cai de cavalo e fratura a clavícula durante evento em Tauá

Estado de saúde do Deputado federal cearense é estável. Parlamentar tranquilizou apoiadores e defendeu o Sistema Único de Saúde (SUS) em publicação nas redes sociais após o acidente

Após o acidente, o parlamentar foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Alberto Feitosa Lima, onde foi confirmada uma fratura na clavícula . Apesar do ocorrido, o estado de saúde do deputado é estável . Neto informou ainda que não será necessário nenhum procedimento cirúrgico durante o tratamento.

O deputado federal Domingos Neto (PSD-CE) sofreu um acidente enquanto montava um cavalo na manhã desta quinta-feira, 31, em Tauá, no interior do Ceará. O parlamenta participava de uma cavalgada, quando o animal em que estava montado pisou em um buraco no percurso, provocando a queda.

“Tá tudo bem, minha gente! O cavalo pisou num buraco, me derrubou e tive uma leve fratura na clavícula. Graças a Deus, não será preciso operar”, esclareceu o deputado federal em vídeo no qual aparece deitado na maca em no hospital.

“Agradecer a toda a atenção e mostrar para vocês que aqui em Tauá é um exemplo que o SUS (Sistema Único de Saúde) funciona e que o SUS atende bem a todo o povo tauaense e a toda a região que é beneficiada aqui pelo hospital”, declarou.



Na última quarta-feira, 30, o deputado federal publicou um vídeo, montado em um cavalo, divulgando o evento que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 31: "Para apresentar nosso trabalho no cultivo do algodão e mostrar que é possível revitalizar essa cultura aqui no Ceará", mencionou.