Trump manda pintar de preto muro na fronteira com o México

Trump manda pintar de preto muro na fronteira para que o calor impeça travessia de imigrantes

A estratégia envolve elevação da temperatura na fronteira entre EUA e México para que "imigrantes ilegais nem tentem" a travessia por esse meio
Autor Wilnan Custódio
Wilnan Custódio
Em mais uma medida polêmica, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou que o muro que separa o país e o México, seja pintado de preto, para que o calor dificulte a passagem de imigrantes rumo ao território estadunidense. A ordem foi anunciada na quarta-feira, 20, por meio da rede social X.

A publicação foi feita pela secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. Segundo a postagem, os muros foram pintados de preto com objetivo de impedir a entrada de imigrantes.

"Agora, sob a orientação do presidente, ele será pintado de preto — tão quente ao toque que imigrantes ilegais nem tentarão”, publicou a secretaria.

“Este muro não funciona sozinho. Ele ajuda nossos agentes a fazerem seu trabalho. Ele serve como escudo e símbolo: um monumento ao compromisso inabalável do presidente Trump com este país e com a segurança do povo americano”, completou a secretária.

No mês de Julho, a pasta de Kristi já havia comemorado uma queda de 15% no número de imigrantes detidos na fronteira com o México, pouco mais de seis mil pessoas.

