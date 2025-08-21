Trump manda pintar de preto muro na fronteira com o México

Trump ordena pintar muro fronteiriço de preto para que o calor impeça passagem de imigrantes / Crédito: Reprodução/X

Em mais uma medida polêmica, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou que o muro que separa o país e o México, seja pintado de preto, para que o calor dificulte a passagem de imigrantes rumo ao território estadunidense. A ordem foi anunciada na quarta-feira, 20, por meio da rede social X.

A publicação foi feita pela secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. Segundo a postagem, os muros foram pintados de preto com objetivo de impedir a entrada de imigrantes.

