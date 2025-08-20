Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quaest: 55% acham que Bolsonaro age mal diante do tarifaço de Trump; Lula tem 46% de reprovação

No caso do ex-presidente, 24% dos brasileiros avaliam que ele está agindo bem diante da postura dos EUA; Por outro lado, 44% consideram que Lula está agindo bem ao lidar com as imposições da gestão Trump
Para 55% dos brasileiros, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quanto o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), agem mal diante do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. Os dado são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 20. Já 46% consideram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) age mal nessa situação.

O levantamento questionou aos respondentes se determinados nomes da política estavam agindo bem ou mal diante das tarifas dos EUA. Os números se apresentam mais negativos para Bolsonaro

No caso do ex-presidente, 24% dos brasileiros avaliam que ele está agindo bem. Outros 21% não souberam responder. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto.

Quanto ao presidente Lula, 46% avaliam que o petista age "mal" diante da sobretaxa do governo norte-americano. Por outro lado, 44% consideram que ele está agindo "bem". Outros 10% não souberam responder.

Metodologia

O levantamento entrevistou presencialmente 12.150 pessoas, com 16 anos ou mais, sendo 2.004 para o cenário nacional e o restante para as análises estaduais, entre os dias 13 a 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%.

