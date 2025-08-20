Quaest: 55% acham que Bolsonaro age mal diante do tarifaço de Trump; Lula tem 46% de reprovaçãoNo caso do ex-presidente, 24% dos brasileiros avaliam que ele está agindo bem diante da postura dos EUA; Por outro lado, 44% consideram que Lula está agindo bem ao lidar com as imposições da gestão Trump
Para 55% dos brasileiros, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quanto o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), agem mal diante do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. Os dado são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 20. Já 46% consideram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) age mal nessa situação.
O levantamento questionou aos respondentes se determinados nomes da política estavam agindo bem ou mal diante das tarifas dos EUA. Os números se apresentam mais negativos para Bolsonaro.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
No caso do ex-presidente, 24% dos brasileiros avaliam que ele está agindo bem. Outros 21% não souberam responder. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto.
Quanto ao presidente Lula, 46% avaliam que o petista age "mal" diante da sobretaxa do governo norte-americano. Por outro lado, 44% consideram que ele está agindo "bem". Outros 10% não souberam responder.
Metodologia
O levantamento entrevistou presencialmente 12.150 pessoas, com 16 anos ou mais, sendo 2.004 para o cenário nacional e o restante para as análises estaduais, entre os dias 13 a 17 de agosto. O nível de confiança é de 95%.