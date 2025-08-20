Quaest: 55% acham que Bolsonaro age mal diante do tarifaço

Lula e Bolsonaro / Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil e FCO FONTENELE

Para 55% dos brasileiros, tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quanto o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), agem mal diante do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. Os dado são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 20. Já 46% consideram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) age mal nessa situação. O levantamento questionou aos respondentes se determinados nomes da política estavam agindo bem ou mal diante das tarifas dos EUA. Os números se apresentam mais negativos para Bolsonaro.