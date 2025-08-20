Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que não aprovará turbinas eólicas e energia solar nos EUA

Trump diz que não aprovará turbinas eólicas e energia solar nos EUA

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta quarta-feira, 20, que o país não vai aprovar turbinas eólicas nem energia solar "que destroem fazendeiros". "Os dias de estupidez acabaram nos EUA!!!", escreveu o republicano na Truth Social. Segundo o americano, "qualquer Estado que tenha construído e confiado em turbinas eólicas e energia solar para geração de eletricidade está vendo aumentos recordes nos custos de energia e eletricidade". Ele ainda chamou essas formas de energia renovável de "golpe do século".

