Por que EUA estão pintando de preto muro na fronteira com México

X/@KristiNoem A secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, falou com jornalista após pintar muro na fronteira O muro que separa os Estados Unidos do México está sendo pintado de preto para ficar mais quente e difícil de escalar, segundo anunciou a secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem. Em declaração a jornalistas num trecho da fronteira no estado do Novo México, Noem afirmou na terça-feira (19/8) que a pintura preta foi "um pedido expresso do presidente".

"[Trump] entende que, com as altas temperaturas que fazem aqui, quando se pinta algo de preto, esquenta ainda mais. Isso tornará mais difícil para as pessoas escalarem", acrescentou. Em sua conta no X, Noem escreveu: "Este muro faz parte da mudança. Alto demais para escalá-lo. Estreito demais para atravessá-lo. E agora, tão quente ao toque que criminosos estrangeiros ilegais nem sequer tentarão". Agentes da Patrulha de Fronteira afirmam que a pintura preta também ajudará a evitar que o muro enferruje. Além das detenções e deportações que marcam a política migratória do governo, um projeto de lei proposto por Trump e aprovado no início deste verão no país destinou US$ 46 bilhões (R$ 251 bilhões) para a expansão do muro ao longo da fronteira.

Segundo Noem, a cada dia são construídos cerca de 0,8 km de muro ao longo dos quase 3.218 km de fronteira. "É tanto um escudo quanto um símbolo: um monumento ao compromisso inabalável do presidente Trump com este país e com a segurança do povo americano", escreveu Noem no X. 'Custo exorbitante' Não é a primeira vez que o governo dos EUA considera pintar de preto o muro na fronteira.

Durante o primeiro governo Trump, em 2020, a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP, na sigla em inglês) informou que estava testando a pintura em algumas seções da barreira – em San Luis, no Arizona, e em Artesia, no Novo México –, a fim de avaliar os potenciais benefícios da ideia tanto para a manutenção da infraestrutura quanto para o combate à imigração irregular. Na época, o jornal Washington Post estimou, com base em contratos governamentais aos quais teve acesso, que a mudança de cor do muro poderia custar pelo menos US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões), dependendo do tipo de tinta e do número de camadas aplicadas. Um especialista em construção afirmou ao jornal que o metal original do muro já absorvia uma quantidade considerável do calor do deserto e que não havia "razão técnica" para recobri-lo de preto. Ele acrescentou ainda que a tinta preta pode desbotar com o tempo, o que afetaria sua emissividade.

Kevin Carter/Getty Images Durante seu primeiro mandato, Trump ampliou o muro - e agora pretende fazer o mesmo As críticas desta vez também não demoraram a aparecer. "A loucura é que eles têm dinheiro para isso, apesar de ser algo que custa milhões de dólares", escreveu nesta quarta-feira no X Aaron Reichlin-Melnick, do American Immigration Council, uma organização sem fins lucrativos com sede em Washington que defende os direitos dos migrantes. "O Congresso decidiu cortar recursos destinados a benefícios para os americanos e, em vez disso, entregar bilhões à CBS, que agora usará para pintar o muro de preto", acrescentou, destacando ainda o "exorbitante gasto de manutenção" que a medida implica, "apesar de ser completamente inútil".