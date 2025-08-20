Eduardo e Jair Bolsonaro são indiciados pela PF por coação

Jair e Eduardo Bolsonaro são indiciados pela PF por coação em investigação da trama golpistaRelatório da PF aponta conversas entre o ex-presidente com Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro com tentativas de atrapalhar a investigação
A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira, 20, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) por tentativa de atrapalhar a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. O pastor Silas Malafaia também foi alvo de busca e apreensão.
Mais informações em instantes
