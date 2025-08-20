Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PF acha com Bolsonaro rascunho de pedido de asilo na Argentina

PF encontra rascunho de pedido de asilo na Argentina no celular de Bolsonaro

Ele e o filho Eduardo Bolsonaro foram indiciados pela PF nesta quarta-feira, 20, na investigação da trama golpista
Autor Thays Maria Salles
A Polícia Federal encontrou no celular do ex-presidente do Jair Bolsonaro (PL) um rascunho de pedido de asilo à Argentina. Ele e o filho Eduardo Bolsonaro foram indiciados pela PF nesta quarta-feira, 20, na investigação da trama golpista. 

"O documento possui 33 páginas e o conteúdo remete a um pedido de asilo político ao Presidente da República Argentina, Javier Gerardo Milei , por parte do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro. A fundamentação introdutória, constante da primeira página do documento, seria a alegação de perseguição política no Brasil", consta em trecho do relatório final da PF.

Ainda de acordo com a investigação, embora se trate de um único documento em formato editável, sem data e assinatura, o teor revela que o ex-presidente, "desde a deflagração da operação Tempus Veritatis, planejou atos para fugir do País, com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal".

O rascunho foi salvo no dia 10 de fevereiro de 2024 no celular do ex-presidente. O criador e último autor, segundo a PF, remete ao usuário Fernanda Bolsonaro, esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O relatório também menciona que cerca de dois meses antes da última edição do pedido de asilo, no dia 5 de dezembro de 2023, o ex-mandatário informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que viajaria para a Argentina entre os dias 7 e 11 daquele mês.

Bolsonaro participou da posse de Milei, acompanhado de Eduardo e aliados.

"Os elementos informativos encontrados indicam, portanto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha em sua posse documento que viabilizaria sua evasão do Brasil em direção à República Argentina,
notadamente após a deflagração de investigação pela Polícia Federal com a identificação de materialidade e autoridade delitiva quanto aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por organização criminosa".

PF encontrou mensagens de Bolsonaro planejamento um pedido de asilo político na Argentina
PF encontrou mensagens de Bolsonaro planejamento um pedido de asilo político na Argentina Crédito: Reprodução/PF
