PF acha com Bolsonaro rascunho de pedido de asilo na Argentina

PF encontra rascunho de pedido de asilo na Argentina no celular de BolsonaroEle e o filho Eduardo Bolsonaro foram indiciados pela PF nesta quarta-feira, 20, na investigação da trama golpista
A Polícia Federal encontrou no celular do ex-presidente do Jair Bolsonaro (PL) um rascunho de pedido de asilo à Argentina. Ele e o filho Eduardo Bolsonaro foram indiciados pela PF nesta quarta-feira, 20, na investigação da trama golpista.
"O documento possui 33 páginas e o conteúdo remete a um pedido de asilo político ao Presidente da República Argentina, Javier Gerardo Milei , por parte do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro. A fundamentação introdutória, constante da primeira página do documento, seria a alegação de perseguição política no Brasil", consta em trecho do relatório final da PF.
Ainda de acordo com a investigação, embora se trate de um único documento em formato editável, sem data e assinatura, o teor revela que o ex-presidente, "desde a deflagração da operação Tempus Veritatis, planejou atos para fugir do País, com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal".
O rascunho foi salvo no dia 10 de fevereiro de 2024 no celular do ex-presidente. O criador e último autor, segundo a PF, remete ao usuário Fernanda Bolsonaro, esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
O relatório também menciona que cerca de dois meses antes da última edição do pedido de asilo, no dia 5 de dezembro de 2023, o ex-mandatário informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que viajaria para a Argentina entre os dias 7 e 11 daquele mês.
Bolsonaro participou da posse de Milei, acompanhado de Eduardo e aliados.
"Os elementos informativos encontrados indicam, portanto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha em sua posse documento que viabilizaria sua evasão do Brasil em direção à República Argentina,
notadamente após a deflagração de investigação pela Polícia Federal com a identificação de materialidade e autoridade delitiva quanto aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por organização criminosa".