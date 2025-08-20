PF acha com Bolsonaro rascunho de pedido de asilo na Argentina

￼BOLSONARO é réu no STF, acusado de tentativa de golpe / Crédito: Evaristo Sá / AFP

A Polícia Federal encontrou no celular do ex-presidente do Jair Bolsonaro (PL) um rascunho de pedido de asilo à Argentina. Ele e o filho Eduardo Bolsonaro foram indiciados pela PF nesta quarta-feira, 20, na investigação da trama golpista. "O documento possui 33 páginas e o conteúdo remete a um pedido de asilo político ao Presidente da República Argentina, Javier Gerardo Milei , por parte do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro. A fundamentação introdutória, constante da primeira página do documento, seria a alegação de perseguição política no Brasil", consta em trecho do relatório final da PF.