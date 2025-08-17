Deputados da base governista questionam críticas de Ciro ao governo: 'Ressentimento'

￼CIRO Gomes entre deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) participou do aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido) na sexta-feira, 15, onde discursou e teceu duras críticas ao bloco governista, especialmente na figura do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). A gestão de Elmano de Freitas (PT) também foi alvo das falas. Ciro estava ao lado de deputados da oposição, e deputados da base rebaretam. No encontro, o ex-presidenciável falou pela primeira vez como candidato ao Governo do Ceará, ainda que na possibilidade, além de acusar “poderosos” de tentarem comprar o PDT para “barrar” uma candidatura que poderia ter seu nome como cabeça de chapa.

Na mesma linha, seguiu o líder do governo Guilherme Sampaio (PT). Ao O POVO, o deputado considerou como “triste” as posições de Ciro. “Lamentavelmente, o destempero verbal de Ciro expressa o ressentimento de suas derrotas eleitorais, e reproduz um discurso misógino típico da extrema-direita”. “Essa linha só serve de escada ao projeto fascista no país, como se pode ver no protagonismo de seus novos aliados bolsonaristas no Ceará. É a triste decadência de quem já foi quase tudo e pode acabar sendo quase nada”, afirmou. Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB), elogiou a Elmano, Camilo e ao senador Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro. "São três estadistas com números que fazem há anos o Ceará crescer acima da estatística nacional, gestão com responsabilidade fiscal, a melhor educação pública do Brasil”, disse. A fala teve espaço ainda para o seguinte trecho: “É trabalho sério todos os dias, de forma respeitosa, sem agredir, sem atacar as pessoas”.