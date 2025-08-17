Deputados da base governista questionam críticas de Ciro ao governo: 'Ressentimento'O ex-presidenciável discursou e teceu duras críticas ao bloco governista, especialmente a Camilo
O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) participou do aniversário de 50 anos do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido) na sexta-feira, 15, onde discursou e teceu duras críticas ao bloco governista, especialmente na figura do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). A gestão de Elmano de Freitas (PT) também foi alvo das falas. Ciro estava ao lado de deputados da oposição, e deputados da base rebaretam.
No encontro, o ex-presidenciável falou pela primeira vez como candidato ao Governo do Ceará, ainda que na possibilidade, além de acusar “poderosos” de tentarem comprar o PDT para “barrar” uma candidatura que poderia ter seu nome como cabeça de chapa.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
No domingo, 17, o deputado Acrísio Sena (PT) resgatou vídeo de evento de inauguração do Aeroporto de Sobral, entregue em abril de 2022. O registro mostra Ciro elogiando Camilo. Ao O POVO, o parlamentar questionou a aproximação do Ferreira Gomes com o bloco de oposição.
“A maior contradição desse alinhamento de Ciro é o fato de buscar composição com os bolsonaristas cearenses. Os mesmos que tentaram golpear a democracia, construir o Estado mínimo e combater a ciência e os direitos humanos - valores que Ciro muitas vezes defendeu”, disse. E seguiu: “Pelo visto, o verdadeiro projeto de Ciro é uma mistura de ressentimento com desespero."
A mudança de ala junto do discurso, para o deputado, incapacita “qualquer projeto”. “Infelizmente, o seu debate caiu muito de qualidade, saindo da arena dos projetos para provocações rasteiras. Isso reflete muito o seu isolamento político e incapacidade de construir alianças para qualquer projeto, seja à esquerda ou à direita”, disse.
Na mesma linha, seguiu o líder do governo Guilherme Sampaio (PT). Ao O POVO, o deputado considerou como “triste” as posições de Ciro. “Lamentavelmente, o destempero verbal de Ciro expressa o ressentimento de suas derrotas eleitorais, e reproduz um discurso misógino típico da extrema-direita”.
“Essa linha só serve de escada ao projeto fascista no país, como se pode ver no protagonismo de seus novos aliados bolsonaristas no Ceará. É a triste decadência de quem já foi quase tudo e pode acabar sendo quase nada”, afirmou.
Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB), elogiou a Elmano, Camilo e ao senador Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro. "São três estadistas com números que fazem há anos o Ceará crescer acima da estatística nacional, gestão com responsabilidade fiscal, a melhor educação pública do Brasil”, disse. A fala teve espaço ainda para o seguinte trecho: “É trabalho sério todos os dias, de forma respeitosa, sem agredir, sem atacar as pessoas”.
Tucanos dão como certa a ida de Ciro para o PSDB, em uma costura que levaria a uma candidatura na disputa pelo Palácio da Abolição. Embora Ciro mesmo não crave sua saída do PDT, filiados trabalhistas já trabalham com a intenção de superar os ‘exes”, que seriam atuais filiados que não se enquadrariam na filosofia do partido, que busca voltar a ter proximidade com a base governista. A presença no bloco já acontece em nível municipal, mas, no estadual, os deputados ainda atuam na oposição.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente