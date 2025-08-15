Ciro diz que estão 'tentando comprar' PDT para barrar candidatura

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ciro diz que estão 'tentando comprar' PDT para impedir candidatura ao Governo do Ceará

O ex-ministro é cotado para voltar ao PSBD para ser candidato
Tipo Notícia

Cotado a retornar ao PSDB para disputar o Governo do Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes acusou existir  uma tentativa de "comprar" o PDT para evitar a candidatura dele ao Governo do Ceará. A fala foi feita nesta sexta-feira, 15, em entrevista coletiva no aniversário de Roberto Cláudio (sem partido), ex-prefeito de Fortaleza.

"Na hora que se cogita uma possível candidatura minha para governador do Estado, com relativa e generosa menção das pessoas de que eu teria condição de fazer essa disputa de forma competitiva, o que que estão fazendo os poderosos do Ceará? Tentando comprar o meu partido. Para quê? Para me tirar o meu direito de ser candidato e, então, portanto, o direito do povo de escolher. Isto também é muito grave", disse Ciro.

Antes de encerrar, o ex-ministro completou: "Eu sou homem de luta. Eu só quero informar a esses donos do poder que eu sou homem de luta e eles podem me derrotar, mas será na luta".

Ciro também afirmou que "uma das coisas mais graves que está acontecendo no Ceará é a tentativa de impedir o povo de decidir as coisas do Estado".

"Então, você tem a conta dos partidos, o suborno das burocracias partidárias, juntando alho, gato, sapato, galinha, tudo junto, não é? Ao redor de um único projeto: o poder pelo poder sem limites. Isso é muito grave", reforçou.

O POVO procurou os presidentes estadual e nacional do PDT, respectivamente, André Figueiredo e Carlos Lupi, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação e será atualizado quando houver respostas.

Aniversário de RC

Ciro e outros nomes da oposição participaram do aniversário do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que aconteceu neste sábado, 15, no sítio do deputado estadual Felipe Mota (União Brasil). Outros nomes da oposição compareceram: deputados André Fernandes (PL), Sargento Reginauro (União Brasil), Silvana Oliveira (PL), Alcides Fernandes (PL), Queiroz Filho (PDT), Jaziel Pereira (PL) e outros. 

