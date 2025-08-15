Ciro diz que estão 'tentando comprar' PDT para barrar candidatura

Ciro diz que estão 'tentando comprar' PDT para impedir candidatura ao Governo do CearáO ex-ministro é cotado para voltar ao PSBD para ser candidato
Cotado a retornar ao PSDB para disputar o Governo do Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes acusou existir uma tentativa de "comprar" o PDT para evitar a candidatura dele ao Governo do Ceará. A fala foi feita nesta sexta-feira, 15, em entrevista coletiva no aniversário de Roberto Cláudio (sem partido), ex-prefeito de Fortaleza.
"Na hora que se cogita uma possível candidatura minha para governador do Estado, com relativa e generosa menção das pessoas de que eu teria condição de fazer essa disputa de forma competitiva, o que que estão fazendo os poderosos do Ceará? Tentando comprar o meu partido. Para quê? Para me tirar o meu direito de ser candidato e, então, portanto, o direito do povo de escolher. Isto também é muito grave", disse Ciro.
Antes de encerrar, o ex-ministro completou: "Eu sou homem de luta. Eu só quero informar a esses donos do poder que eu sou homem de luta e eles podem me derrotar, mas será na luta".
Ciro também afirmou que "uma das coisas mais graves que está acontecendo no Ceará é a tentativa de impedir o povo de decidir as coisas do Estado".
"Então, você tem a conta dos partidos, o suborno das burocracias partidárias, juntando alho, gato, sapato, galinha, tudo junto, não é? Ao redor de um único projeto: o poder pelo poder sem limites. Isso é muito grave", reforçou.
O POVO procurou os presidentes estadual e nacional do PDT, respectivamente, André Figueiredo e Carlos Lupi, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação e será atualizado quando houver respostas.
Aniversário de RC
Ciro e outros nomes da oposição participaram do aniversário do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, que aconteceu neste sábado, 15, no sítio do deputado estadual Felipe Mota (União Brasil). Outros nomes da oposição compareceram: deputados André Fernandes (PL), Sargento Reginauro (União Brasil), Silvana Oliveira (PL), Alcides Fernandes (PL), Queiroz Filho (PDT), Jaziel Pereira (PL) e outros.