Ciro diz que estão 'tentando comprar' PDT para barrar candidatura

Ciro Gomes é vice-presidente nacional do PDT / Crédito: João Filho Tavares

Cotado a retornar ao PSDB para disputar o Governo do Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes acusou existir uma tentativa de "comprar" o PDT para evitar a candidatura dele ao Governo do Ceará. A fala foi feita nesta sexta-feira, 15, em entrevista coletiva no aniversário de Roberto Cláudio (sem partido), ex-prefeito de Fortaleza. "Na hora que se cogita uma possível candidatura minha para governador do Estado, com relativa e generosa menção das pessoas de que eu teria condição de fazer essa disputa de forma competitiva, o que que estão fazendo os poderosos do Ceará? Tentando comprar o meu partido. Para quê? Para me tirar o meu direito de ser candidato e, então, portanto, o direito do povo de escolher. Isto também é muito grave", disse Ciro.