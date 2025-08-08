Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eusébio lança Iluminômetro, ferramenta para acompanhar programa de iluminação pública

Iluminômetro informa em tempo real o avanço do programa de iluminação pública do município
A Prefeitura de Eusébio – município a cerca de 22 km da capital cearense – lançou o Iluminômetro. A ferramenta, disponibilizada no site e nas redes sociais da gestão municipal, permite acompanhar, em tempo real, o número de lâmpadas de LED instaladas no município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Divulgado na quarta-feira passada, 6, por meio das redes sociais do prefeito Dr. Júnior (PRD), o programa faz parte da iniciativa recém-anunciada Ilumina Eusébio, que prevê a substituição de mais de 14 mil pontos de luz por lâmpadas de LED, além da ampliação da rede em 1.613 novos pontos.

"As ações do Programa Ilumina Eusébio serão iniciadas pelos bairros e ruas periféricas e avançarão em direção ao Centro da Cidade. É um cronograma ousado, mas necessário para que, em pouco tempo, o Eusébio esteja mais iluminado, mais seguro e mais bonito", afirmou o prefeito Dr. Júnior.

Com a iniciativa, a gestão busca promover transparência e permitir que os cidadãos acompanhem a evolução do programa.

"Você vai acompanhar a quantidade de lâmpadas que já foram trocadas por LED e o percentual que isso representa no nosso município", reforçou o prefeito.

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) destacou que o Ilumina Eusébio não impactará o orçamento geral da Prefeitura.

"O mais importante é destacar que todo o investimento será feito com recursos da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), ou seja, sem comprometer os recursos do Tesouro Municipal, que seguem sendo aplicados nas áreas essenciais como saúde e educação", disse Samuel Dias, secretário de Infraestrutura do Eusébio.

Acesso ao Iluminômetro

Para ter acesso ao Iluminômetro e acompanhar o andamento do programa Ilumina Eusébio, a população pode acessar a ferramenta diretamente no site oficial da Prefeitura.

A ferramenta está disponível na forma de um banner na página inicial. Nele, o cidadão visualiza em tempo real a quantidade de lâmpadas de LED já instaladas no município.

Repercussão entre a população

Rebeca Lima, estudante universitária, afirmou ao O POVO que não sabia da existência do programa.

"Eu não tive conhecimento sobre esse projeto Ilumina Eusébio. Acredito que ele possa, sim, servir para auxiliar na iluminação pública, como o próprio nome já diz, mas um projeto como esse, próximo ao período eleitoral, possui um interesse mais além, para não dizer outras palavras", declarou.

A estudante acrescentou que teme pela falta de iluminação.

"Passo o constante medo do perigo. Sou moradora do Centro e, pelo menos na minha rua, mensalmente os postes param de funcionar. O que é irônico porque o Centro seria o bairro que 'mais recebe atenção' na visão da população", acrescentou.

Rebeca não é a única a desconhecer a iniciativa.

"Particularmente, vejo a iluminação do Eusébio como precária. Não conheço o programa e, por esse motivo, não posso afirmar que ele auxilia. Mas não vejo melhorias", afirmou Dulce Maria, 21, moradora da região há aproximadamente 3 anos.

