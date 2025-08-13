Deputado Sargento Reginauro comemora segunda cura de câncer

Deputado Sargento Reginauro comemora segunda cura do câncerApós segundo diagnóstico positivo, parlamentar agradece apoio e reforça importância do diagnóstico rápido
O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) comemorou junto aos colegas de Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) a cura de mais um diagnóstico de câncer.
"Segunda cura, graças a Deus, diagnosticada, não é? Resultado do exame saiu semana passada. Eu quis ter primeiro a confirmação da minha médica e de fato, a medicação que eu estou tomando agiu muito rápido, o efeito é muito positivo. Não há hoje nenhuma célula cancerígena identificada no meu corpo, em um exame bem complexo", explicou ao O POVO.
Durante a sessão plenária da última terça-feira, 12, o parlamentar informou aos colegas sobre a novidade, que havia sido tornada pública pelas redes sociais há alguns dias. Reginauro recebeu aplausos dos deputados, que demonstraram satisfação pela condição do deputado.
"Vou ter que continuar (o tratamento), vou continuar tomando a medicação, porque agora ela é preventiva, mas, de fato, o diagnóstico de cura do linfoma já foi dado e é só celebrar e agradecer a Deus por isso", acrescentou Reginauro.
O deputado disse trabalhar para que toda a população possa ter condições de ter, na rede pública, a mesma celeridade e qualidade do tratamento que recebeu pela rede particular. "Ainda mais sendo uma doença onde a rapidez do diagnóstico e a celeridade no início de tratamento são fundamentais para aumentarem as chances de cura", completou.
Primeiro tratamento
Em agosto de 2020, então vereador de Fortaleza, Reginauro teve que se afastar das funções parlamentares para tratar um linfoma não-Hodgkin (LNH) O linfoma não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, uma parte do sistema imunológico que ajuda o corpo a combater doenças. Ele é caracterizado pelo crescimento descontrolado de linfócitos, um tipo de glóbulo branco, e pode afetar diversas partes do corpo. . Pela gravidade do caso, houve a recomendação médica para passar pelo tratamento internado, evitando complicações decorrentes de infecções.
O tratamento o impossibilitou de participar da campanha eleitoral daquele ano, mas não o impediu de conseguir a reeleição. No dia 1º de janeiro de 2021 foi empossado, mas teve que se ausentar para conclusão do tratamento, iniciado com quimioterapia.
Reginauro retornou às atividades da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) em maio de 2021. O parlamentar foi submetido a um transplante de medula óssea, com a utilização de suas próprias células tronco para tratar o linfoma.
Já como deputado estadual, ele anunciou o retorno da doença, em janeiro de 2025, agora com a possibilidade de um tratamento mais moderno e menos agressivo, que não o impediu de exercer as funções como parlamentar.