Deputado Sargento Reginauro descobre retorno de câncer e iniciará novo tratamento

O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) anunciou nesta quarta-feira, 29, nas redes sociais, que o linfoma não-Hodgkin (LNH) voltou após quatro anos de remissão. O diagnóstico foi confirmado pela hematologista Diana Jorge Pires, que explicou que ainda é necessário verificar se o câncer mantém as mesmas características antes de iniciar o novo tratamento, que desta vez será feito via oral e sem necessidade de internação.

Durante o anúncio, o deputado demonstrou confiança e pediu o apoio dos seguidores. "Nós vamos vencer mais essa! Estou muito confiante porque confio em Deus e nessa amiga que Ele colocou no meu caminho. E você que há quatro anos orou por aquela vitória, vamos lá de novo!", disse.



Primeira diagnóstico



Reginauro foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin em agosto de 2020, pouco antes do início de sua campanha para reeleição como vereador de Fortaleza. O tratamento exigiu internação prolongada, com cinco ciclos de quimioterapia e um transplante autólogo de medula óssea. Apesar das dificuldades, ele se afastou do mandato para cuidar da saúde, mas conduziu sua campanha do hospital e acabou sendo reeleito com 5.242 votos.



A recuperação foi oficializada no dia 29 de janeiro de 2021, quando o transplante foi considerado bem-sucedido. Em maio do mesmo ano, Reginauro retornou à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e seguiu na vida pública.