Tarrafas: MP pede anulação de aumento salarial de prefeito, vice e secretários aprovado em 2024

MP pediu a anulação de aumento salarial de prefeito, vice e secretários de Tarrafas, medida foi aprovada em 2024 / Crédito: Reprodução/Facebook da Prefeitura Municipal de Tarrafas

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) ingressou com uma Ação Civil Pública contra o Município de Tarrafas, localizado a 460 km de Fortaleza, pedindo a anulação da Lei Municipal nº 476/2024, que elevou expressivamente os salários de agentes políticos e servidores comissionados — incluindo prefeito, vice-prefeito, secretários e outros cargos de confiança. Os reajustes chegam a ultrapassar 100% em alguns casos. Ao O POVO, o MP confirmou ter ingressado com o pedido. A Promotoria sustenta que a norma foi sancionada nos últimos 180 dias dos mandatos do então prefeito Tertuliano Cândido Martins de Araújo, o Taiano, e do presidente da Câmara Municipal, Alceu Rodrigues de Sousa, e que a prática fere a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Além disso, destaca que a medida foi adotada sem a estimativa de impacto orçamentário.

O POVO entrou em contato com a atual administração municipal, via e-mail disponibilizado no site do Executivo, para ouvir a Prefeitura sobre a ação movida pelo Ministério Público, mas não obteve retorno. Não há número de telefone disponibilizado no site da prefeitura. A matéria será atualizada caso haja retorno. Confira os reajustes apontados como abusivos pelo MPCE: Prefeito Salário anterior (2021–2024): R$ 13 mil

Salário após a lei (2025–2028): R$ 20 mil

Aumento: 53,85% Vice-prefeito