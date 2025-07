Fraude na Prefeitura de Lavras da Mangabeira pode envolver autoridade com foro privilegiado, investiga MP

Contrato de limpeza pública firmado pela Prefeitura de Lavras da Mangabeira com uma empresa está sob suspeita; operação do Ministério Público cumpriu mandados na sede da Prefeitura e em outros quatro municípios cearenses

A investigação, conduzida pela Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap), resultou no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em Lavras da Mangabeira, Fortaleza, Icó, Juazeiro do Norte e Maracanaú.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 25, a Operação Lavatio, que apura o uso de pessoas e empresas “laranjas”, além de indícios de superfaturamento em contrato de limpeza pública firmado pela Prefeitura de Lavras da Mangabeira , distante 440km de Fortaleza, com uma empresa. O valor do contrato investigado é de R$ 6,4 milhões

O MP destaca que são investigados superfaturamento e inexecução contratual na prestação de serviços de limpeza pública no município, uso de pessoas e empresas “laranjas” com a suposta prática de outros crimes, com possível participação de autoridade com foro por prerrogativa de função, popularmente chamado de foro privilegiado.

Entre os alvos da operação estão a sede da Prefeitura de Lavras da Mangabeira, a empresa contratada e imóveis residenciais de agentes públicos e empresários. Foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos.

A operação contou com o apoio de promotores de Justiça e do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil do Ceará. As ordens judiciais foram expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com base em procedimento investigatório da Procap.