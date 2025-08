Manifestações bolsonaristas ocorrem pelo País; em BH, Nikolas faz provocação a Moraes

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) liderou a manifestação bolsonarista em Belo Horizonte neste domingo, 3, e usou o seu discurso para provocar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que foi alvo de sanções do governo norte-americano de Donald Trump na última semana.

Além de Belo Horizonte, as manifestações ocorrem em diversas cidades do País, incluindo em municípios do interior.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) faltou ao ato na Avenida Paulista, mas participou da manifestação realizada em Belém.

"Hoje é o dia em que se comemora o Fim da Censura no Brasil! Censura que, infelizmente, voltou! Que as manifestações de hoje reacendam o vigor brasileiro para recuperarmos nossa liberdade e acabar com o avanço da censura no Brasil ! Aqui em Belém, pude sentir toda a emoção e vibração positiva do povo do Norte", afirmou Michelle em posto nas redes sociais após o evento.