Gledson diz que governo Elmano não repassa "por birra" verba para reforma do Memorial Padre Cícero

O gestor estima que ainda sejam necessário mais de R$ 3 milhões para finalizar o processo, com ordem de serviço assinada em 2022. "É um tapa na cara da sociedade juazeirense porque a gente está comemorando 180 anos do nosso Padin Padre Cícero, o nosso patriarca passando por um processo de beatificação, melhor momento da história do Padre Cícero", afirmou.

"O memorial está parado, travado. Lamentavelmente, é uma mancha que vai ficar pro resto da vida nas comemorações nos 180 anos do nascimento do nosso patriarca", disse o prefeito nesta sexta-feira, 3, em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri .

O prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra (Podemos), avaliou que o Governo do Ceará tem feito "birra" e não tem concretizado repasses para obras de estruturas públicas no município. O Hospital Maria Amélia deve ser entregue ainda em maio, após empenho de recurso da prefeitura e de emenda do deputado André Figueiredo (PDT), mas a reforma do memorial Padre Cícero segue sem previsão de ser concluída.

O inquérito deverá reunir depoimentos, textos e imagens sobre a trajetória de vida do padre ao longo de seus 90 anos. A partir dessa coleta, uma comissão histórica envia uma biografia do sacerdote à igreja, que irá checar o alinhamento das obras do candidato a beatificação com as doutrinas católicas.

Iniciado em novembro de 2022 , o processo de beatificação do Padre Cícero está em fase de conclusão do 1° de dois inquéritos , que serão analisados pela Igreja Católica. O documento, que relata a vida e as virtudes do sacerdote, deve ser enviado para análise em Roma este ano.

O Memorial Padre Cícero, entre outras atribuições, abriga "relíquias" do sacerdote que ainda estivessem em poder de muitas famílias locais. O local foi fundado em 22 de julho de 1988 com a finalidade de resgatar e disseminar a história do padre.

Obras em hospital e acusação de pedalada

Gledson também trava queda de braço com a gestão de Elmano de Freitas (PT) para o recurso para conclusão de obra de Hospital Maria Amélia. O prefeito voltou ao tema dias após já ter publicado vídeo que se defende de acusações de pedalada. Ele tem usado dinheiro da prefeitura e fechado permutas para finalizar a obra do equipamento, já que, conforme ele, o Estado não fez o repasse da última parcela destinada aos custos da obra.

A promotora Alessandra Magda Ribeiro recomendou ao Governo do Estado que disponibilize as verbas para a conclusão do Hospital. "Eu fico estarrecido como que o Governo do Estado, mesmo diante dessas recomendações de uma instituição tão séria, de duas instituições tão importantes como Ministério Público e Tribunal de Contas, dá de ombros, simplesmente não atende e vai ficando por isso mesmo", avaliou Gledson nesta sexta.



Por meio de nota, na quinta-feira, 2, Secretária de Saúde (Sesa) afirmou que todos os recursos programados para a recuperação e reforma do Hospital Maria Amélia para o ano de 2023 já foram repassados pela pasta.

“Para cumprimento do acordo firmado entre as partes e a conclusão dos repasses, foi solicitado ao município que apresente os documentos pendentes para prestação de contas. Em audiência com o Ministério Público do Ceará, a gestão municipal de Juazeiro do Norte se comprometeu a entregar a documentação corretamente, as quais deverão passar por análise antes do repasse dos valores”, afirmou ainda a Sesa.



O POVO consultou a Secretária de Infraestrutura (Seinfra) e a Superintendência de Obras Públicas (SOP) sobre as obras do memorial. Com o retorno, a matéria será atualizada.