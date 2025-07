ONU abre inscrições para bolsas de estudos sobre Oceano e Direito do Mar

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Fundação Nippon, do Japão, abriram convocatória para a edição de 2026 do Programa de Bolsas de Estudos sobre Oceano e Direito do Mar. A iniciativa é voltada a profissionais e servidores públicos de países em desenvolvimento e que atuam diretamente com políticas ligadas à proteção do oceano, gestão costeira e aplicação do direito do mar.



O programa tem como principal objetivo fortalecer a capacidade técnica dos participantes, oferecendo subsídios para que atuem como agentes estratégicos em seus países. Os selecionados passarão por um período de treinamento intensivo, de três meses, na Divisão de Assuntos Oceânicos e Direito do Mar da ONU (UNDOALOS), com sede em Nova Iorque, nos Estados Unidos.