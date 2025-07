Aquiraz instala placas para proteger ninhos de tartarugas no litoral

As 40 placas foram instaladas em 37 km do litoral de Aquiraz no último sábado, 12. Elas informam sobre a presença de espécies ameaçadas de extinção na região e buscam conscientizar a população sobre a importância da preservação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A temporada de desova desses animais varia de acordo com a região. No Nordeste, o período costuma começar em meados de dezembro e se estende até julho. A fase inicial é marcada pelas desovas, e a final, pelos nascimentos dos filhotes.



Aquiraz é oficialmente a “Cidade Protetora das Tartarugas”, título concedido pela lei municipal nº 18.477/2023. Segundo a Associação de Preservação do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico, Educacional e Difusão da Cultura de Aquiraz (Apremace), a medida destaca a importância da região na manutenção das espécies marinhas.



"O objetivo principal é informar e orientar, de forma explícita, quanto às normas e legislação locais, as pessoas que utilizam as praias. A decisão de proibir o tráfego de veículos está alinhada à conservação das tartarugas marinhas, pois impedirá a compactação dos ninhos, o atropelamento e o afugentamento dos animais. Além disso, é uma medida que ajuda a proteger as dunas fixas e móveis, a restinga e a biocenose das praias", afirmou Mariano Pereira, ambientalista, vice-presidente da Apremace e coordenador geral do Projeto Amigo do Mar.



Quatro das cinco espécies brasileiras já foram registradas em Aquiraz



Segundo a Apremace, a faixa de praia de Aquiraz recebe, hoje, quatro das cinco espécies brasileiras de tartarugas marinhas.

“Todo o litoral de Aquiraz é considerado berçário de tartarugas marinhas. Das cinco espécies no Brasil, quatro já foram registradas no território de Aquiraz, com exceção da tartaruga-de-couro”, acrescentou Mariano.