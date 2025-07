6 dicas para estudar sobre meio ambiente para o vestibular

O meio ambiente é uma temática que tem ganhado cada vez mais relevância no cenário global, especialmente diante do aumento dos eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, enchentes e ondas de calor. Essas ocorrências têm chamado a atenção da sociedade para a urgência de discutir questões ambientais e adotar medidas sustentáveis. Por isso, o tema também tem se tornado frequente nas provas de vestibulares.

1. Esteja atento aos acontecimentos recentes

A professora de geografia da unidade de Alphaville da Start Anglo Bilingual School, Luana de Almeida Pires Bezerra, reforça que é importante refletir sobre as questões econômicas, políticas e ecológicas da atualidade e se preparar para o vestibular.

“Neste contexto, as provas podem abordar desde gráficos sobre gases do efeito estufa até questões sobre acordos internacionais e exploração de petróleo, exigindo do estudante uma leitura crítica do presente e uma visão ampla acerca das soluções possíveis”, comenta.

2. Conheça o assunto a fundo

Para a autora de biologia do Sistema de Ensino pH, Heloisa Agudo, é crucial que os candidatos abordem as questões ambientais com profundidade para performar bem na prova. Segundo ela, os estudantes devem compreender os fundamentos do clima e do meio ambiente.

“Conhecer os princípios que regem o clima, os biomas e os impactos ambientais permitem entender as causas e consequências dos processos ambientais e interpretar criticamente notícias e dados científicos”, explica.