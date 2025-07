Ex-deputado Leonardo Araújo desiste de candidatura à Assembleia em 2026

Araújo atribuiu a desistência a questões familiares e reforçou que seguirá as diretrizes do senador Cid Gomes (PSB) em 2026. Ex-parlamentar foi candidato a prefeito de Palmácia no ano passado, mas não se elegeu

O ex-deputado estadual Leonardo Araújo (PSB) anunciou que não será candidato a cargo eletivos no pleito do ano que vem. O motivo da desistência e do afastamento provisório de disputas eleitorais se deve a questões familiares. Araújo deve acompanhar a filha, que irá cursar Medicina, em São Paulo. O político era cotado para disputar novamente vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Em pronunciamento nas redes sociais, na última semana, Leonardo afirmou que sua esposa, Ana Paula Araújo, que ocupava o cargo de secretária especial de Assuntos Federativos do Governo do Estado do Ceará, irá morar com a filha do casal em São Paulo e ele precisará se dedicar a família, abdicando de concorrer a deputado. Leonardo foi candidato a prefeito de Palmácia no ano passado, mas não se elegeu.