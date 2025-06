Aquiraz pode ganhar título de Capital Nacional da Renda de Bilro

Projeto de lei aprovado no Senado reconhece tradição centenária e busca fortalecer turismo e cultura no município cearense

A aprovação ocorreu no começo de junho. A tramitação ocorreu em caráter terminativo na comissão. Ou seja, sem necessidade de passar pelo plenário, salvo em caso de recurso. Como não houve contestação, a proposta foi remetida na semana passada para votação na Câmara dos Deputados.

Tradição que atravessa gerações em Aquiraz pode ter reconhecimento em lei federal. Foi aprovado na Comissão de Educação e Cultura do Senado o projeto de lei nº 4548/2024 , que concede ao Município o título de Capital Nacional da Renda de Bilro.

Ela defende que o reconhecimento nacional pode ampliar a visibilidade do trabalho artesanal e contribuir para sua preservação.

De autoria do senador cearense Eduardo Girão (Novo), a proposta pretende valorizar o artesanato típico da região e fomentar o turismo cultural no litoral cearense.

"Com a denominação de capital nacional da renda de bilro, acredito que melhorará ainda mais a comercialização do nosso artesanato. Nossa renda será mais conhecida", afirma Alexandra.

Alexandra de Oliveira, 53 anos, presidente da Associação de Rendeiras de Aquiraz, tem 45 anos de dedicação ao ofício. Começou aos 8, aprendendo com a mãe. Desde então, participa de exposições nacionais e internacionais.

Em Aquiraz, a renda de bilro é mais que um ofício: é parte da identidade local. A técnica chegou ao Brasil com a colonização portuguesa, encontrou solo fértil no litoral cearense e vem entrelaçando gerações desde então.

E já adianta que, se a aprovação for confirmada, haverá comemoração. "Ah, sendo nomeada a capital da renda de bilro, vamos sim comemorar demais! Vamos apresentar nossos produtos lindos, a dança da mulher rendeira e vamos ganhar o mundo!", disse, esperançosa.

O Centro das Rendeiras da Prainha Luíza Távora, na Rua Dr. Mário Gabel, no Loteamento Parque das Fontes, é hoje o principal polo de produção e venda. Inaugurado em 2017, o espaço reúne 38 boxes ocupados por artesãs e foi entregue com a presença do então governador Camilo Santana e da primeira-dama Onélia Santana.

Atualmente, 38 rendeiras fazem parte da associação, mas, segundo Alexandra, estima-se que cerca de 700 mulheres no Município pratiquem a técnica, muitas delas aprendendo o ofício de geração em geração.

Como nasce a renda de bilro?

A técnica artesanal consiste no entrelaçamento manual de fios sustentados por bilros — pequenos bastões de madeira — cruzados sobre uma almofada circular. Um molde chamado pique, pintado à mão, serve de guia para a criação dos desenhos, geralmente florais ou geométricos.