Aquiraz: creches recebem a magia e a alegria do Circo sobre Rodas

A iniciativa é promovida pela SME e será realizada ao longo do mês de junho. Confira as datas em que o "Circo sobre Rodas" visitará cada unidade

Ainda de acordo com a coordenadora, o projeto foi pensado para não interferir na rotina pedagógica das crianças.

“As crianças menores, dos grupos Infantil I ao Infantil V, serão contempladas com um cortejo em suas salas de aula, respeitando seu espaço de convivência e evitando situações de desconforto, como medo ou estranhamento do ambiente. Já os alunos do Infantil V participarão de uma imersão no mundo circense.”

As turmas serão organizadas em grupos de 20 a 25 crianças. Cada apresentação do "Circo sobre Rodas" terá duração de 15 a 20 minutos. Ao final do espetáculo, todas as crianças receberão um nariz vermelho.