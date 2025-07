Barroso evita comentar sanções de Trump: 'Estamos observando os acontecimentos'

Ministro Luís Roberto Barroso concedeu entrevista ao lado da presidente da OAB-CE, Christiane Leitão / Crédito: Marcelo Bloc/O POVO

Em passagem por Fortaleza nesta segunda-feira, 21, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, evitou comentar a suspensão de vistos americanos para ministros do STF, imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em entrevista coletiva após palestra na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Ceará, (OAB-CE), Barroso disse não ser momento de comentar o assunto.

Assista: Barroso evita comentar suspensão de vistos para os EUA, mas nega ter dito que "sempre teremos Paris" Crise entre os poderes Para Barroso, não há qualquer crise entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, como tem sido muitas vezes levantado. "Não há crise alguma entre os poderes. As relações são as melhores possíveis. Tenho ótimas relações com o presidente Lula, institucionais, mas muito cordiais. Tenho ótimas relações com o presidente da Câmara, institucionais mais cordiais e com o presidente do Senado. Pontualmente, podem acontecer visões diferentes, porque os poderes desempenham papéis diferentes”, pontuou.

Para ele, eventuais divergências têm sido contornadas de forma institucional no país. “A democracia não é o regime do consenso. A democracia é um regime em que as eventuais divergências são absolvidas de maneira institucional. E é isso que nós estamos fazendo no Brasil. Nós já superamos todos os ciclos do atraso. As questões se resolvem institucionalmente com diálogo”, defendeu. Barroso também evitou comentar o processo que julga possível uso indevido de emendas parlamentares, que envolveria o deputado federal Júnior Mano (PSB-CE) como suspeito e se encontra nas mãos do ministro Gilmar Mendes. "Eu não comento nem os meus processos, muito menos o processo dos outros”, afirmou. Na sequência, acrescentou que o STF mira na manutenção da probidade e da integridade do bem público.

"Evidentemente, o Judiciário, no geral, se preocupa com a probidade, com a integridade da vida em geral, em todas as áreas, inclusive em matéria orçamentária. Sobre processo eu não posso comentar", reforçou. Diálogo institucional O ministro enfatizou a importância do diálogo entre as instituições que compõem o sistema de Justiça, incluindo o STF, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Ministério Público. “Faz parte do meu papel. Fui advogado 30 anos. Uma OAB para mim é extremamente natural. E a justiça é um pacote completo feito de juízes, de advogados, de membro do Ministério Público, senhores públicos. Eu tenho viajado todo o país, visitado todos os tribunais e sempre que possível eu vou à Ordem dos Advogados também. A importância é que a justiça é produto de um diálogo que envolve juízes por exemplo, de Ministério Público e advogados. Portanto, nós precisamos mantê-lo de uma forma saudável, cada um cumprindo o seu papel, mas com harmonia e respeito, consideração, mesmo na divergência”.