Presidente do STF, Luis Roberto Barroso, fica preso em elevador durante evento na OAB Ceará

Barroso cumpre agenda em Fortaleza, na sede da OAB-CE, em meio à sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ministros do STF

Barroso, que discursa em evento na OAB-CE brincou com o ocorrido durante sua fala aos presentes. “É porque eu estou com crédito, já que a presidente me colocou em uma reunião em um ambiente um tanto quanto apertado", brincou.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso , ficou preso dentro de um elevador na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE), nesta segunda-feira, 21. O episódio durou poucos minutos e foi rapidamente solucionado .

A presidente da OAB-CE, Christiane Leitão, também estava no elevador no momento da pane no equipamento.

Luís Roberto Barroso cumpre uma série de compromissos institucionais no Ceará. O presidente do STF visita a seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil para a palestra Plataformas Digitais, Inteligência Artificial e os Desafios do Mundo Contemporâneo.

Luis Roberto Barroso, presidente do STF, durante evento na OAB-CE Crédito: Marcelo Bloc/ O POVO

Entre os participantes do evento estão a Dra. Daiane Nogueira de Lira, conselheira do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, e Hélio Leitão, procurador geral do município de Fortaleza, que participa do evento representando o prefeito Evandro Leitão (PT).