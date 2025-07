Governo Trump anuncia sanções contra Moraes e 'aliados' no STF; vistos para entrar no país serão revogados

ROSINEI COUTINHO/STF

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou em sua rede social X ter ordenado a revogação do visto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para entrar nos Estados Unidos.

De acordo com postagem de Rubio na rede social X, além do visto de Moraes, ele solicitou a revogação da permissão para os familiares do ministro e seus "aliados" — sem detalhar quem são esses.