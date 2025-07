Em meio a sanções a ministros do STF, Barroso vem ao Ceará nesta segunda, 21

LUÍS Roberto Barroso é presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) / Crédito: FCO FONTENELE

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, cumpre nesta segunda-feira, 21, uma série de compromissos institucionais no Ceará. A visita ocorre em meio à tensão entre Brasil e Estados Unidos, cujo governo Donald Trump anunciou revogação dos vistos de ministros do STF e de seus familiares. Apesar de não haver posicionamento oficial do ministro sobre as sanções até o momento, a visita ocorre sob o impacto do anúncio feito na sexta-feira, 18, pelo secretário de Estado de Trump, Marco Rubio. Ocasião em que informou a revogação imediata do visto do ministro Alexandre de Moraes, de seus “aliados na Corte” e familiares diretos.

Na ocasião, visitará a seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), local em que fará a palestra Plataformas Digitais, Inteligência Artificial e os Desafios do Mundo Contemporâneo. “É uma grande honra para todos nós receber o presidente da Suprema Corte pela primeira vez na história da nossa seccional. Na visita, teremos a oportunidade de discutir pautas importantes para a advocacia e de assistir à palestra sobre um tema absolutamente relevante e atual”, afirma, em nota, a presidente da OAB-CE, Christiane Leitão. Às 12h30min, Barroso realizará encontro com presidentes de tribunais locais e com membros das associações dos Magistrados Brasileiros (AMB) e da Cearense de Magistrados (ACM). O local ainda não foi informado.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Já às 14h30min, o ministro se direcionará ao auditório Waldyr Diogo, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), para participar da 16ª edição do evento Diálogos da Magistratura. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, também participará da agenda no Estado. A última visita institucional de Barroso ao Ceará ocorreu em dezembro de 2023. Na oportunidade, ele palestrou, bem como o ministro decano Gilmar Mendes, na Conferência de Encerramento do III Congresso Internacional dos Tribunais de Contas e visitou a Escola da Magistratura do Ceará (Esmec).

Repercussões

Nas redes sociais, circularam atribuições falsas de que a filha do presidente do STF, Luna van Brussel Barroso, estaria entre os alvos das medidas e seria deportada dos Estados Unidos. Ela, contudo, não mora atualmente no país. Luna concluiu pós-graduação na Universidade de Yale entre 2022 e 2023 e hoje vive no Brasil, onde atua como advogada no Rio de Janeiro. Ainda na sexta, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos EUA e cuja licença do mandato na Câmara dos Deputados encerra neste domingo, agradeceu a Trump e Rubio pela revogação dos vistos de ministros do STF.