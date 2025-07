Lula diz que revogação de vistos de ministros pelos EUA é inaceitável

Para Lula, a "interferência" dos EUA no sistema de Justiça "fere princípios básicos do respeito e da soberania entre nações". Medida foi anunciada ontem, 18

“Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos”, iniciou Lula.

“A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações”, argumentou o presidente. A medida americana foi anunciada ainda na noite dessa sexta, 18, pelo secretário de Estado do país, Marco Rubio.

“Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça, de quem quer que seja, vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito”, concluiu Lula em sua publicação.

A decisão de retirar o visto dos ministros (veja lista abaixo) representa uma “retaliação” à atuação do STF, vista por Washington como “caça às bruxas” contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), como dito pelo líder americano Donald Trump (Republicanos) em 7 de julho último.